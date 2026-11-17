Студия Playground Games опубликовала новый выпуск шуточного «туристического путеводителя» по миру Fable, сопроводив его серией свежих скриншотов. На этот раз после недавней экскурсии по Бауэрстоуну разработчики показали Чёрную Гавань (Bloodstone) — знаменитый портовый город, знакомый фанатам еще по Fable II.

На опубликованных кадрах можно рассмотреть мрачные мощеные улочки, местные лавки и заведения города. Чёрная Гавань славится как оплот преступности, но после смерти прежнего правителя по прозвищу «Капитан» власть делят две враждующие группировки. Их патовую ситуацию вымышленное управление по туризму иронично называет залогом безопасности — правда, мелким шрифтом предупреждает, что гостей всё же могут ограбить, зарезать, завербовать в древний культ или оскорбить шутками про маму.

Чтобы не привлекать внимание головорезов, туристам советуют слиться с толпой: побриться налысо у цирюльника, набить морские татуировки и заглянуть в пекарню за знаменитыми сосисками в тесте от пекаря Мэри. Правда, в новом облике есть риск сойти за члена одной из конкурирующих банд.

За пределами города начинаются туманные леса с враждебными скелетами и гигантским лицом, высеченным в скале. Рядом находится показанная на одном из кадров деревня Баронс-Кросс с руинами старой крепости, где в местной лавке можно прикупить доспехи основавшего её сборщика пошлин.

Выход новой Fable ожидается 23 февраля 2027 года на ПК, Xbox Series X|S и PS5.