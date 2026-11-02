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Fable 23.02.2027
Экшен, Ролевая, Слэшер, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
6.4 555 оценок

Разработчики Fable представили музыкальную тему самой загадочной и пугающей локации Альбиона

Gruz_ Gruz_

Разработчики грядущей ролевой игры Fable поделились свежими материалами, представив атмосферную музыкальную композицию «Mud & Death» от композитора Джейкоба Шиа (Jacob Shea), а также раскрыли состав премиального издания игры.

Новый трек длительностью 3 минуты 20 секунд посвящен Врейтмаршу (Wraithmarsh) — одной из самых старых, загадочных и пугающих локаций Альбиона. Релиз композиции приурочили к Хэллоуину, чтобы подчеркнуть жуткую и таинственную атмосферу этой болотной фракции. Ранее авторы уже показывали более светлую музыкальную тему Боуэрстоуна (Bowerstone), также написанную Шиа.

Официальный релиз Fable на Xbox Series X|S, PC и PlayStation 5 состоится 23 февраля 2027 года, однако покупатели Premium Edition смогут начать прохождение на пять дней раньше.

Трейлеры 10
21
7
Комментарии:  7
Ваш комментарий
Mr Merlegant

Нейронный какой то треш

Первой части если вспомнить тоже темнолесье - музыка была на голову выше

7
vertehwost

я про эту игру уже и забыл, ее как будто ни кто не ждет

кстати эмбиент скорее в терминатора запхать ,с фэйбл вообще ничего общего

4