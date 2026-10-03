Разработчики Fable рассказали, что боевка сохранит дух оригинала - без "соулслайка", зато с жареными курицами

Разработчики новой Fable рассказали, что стремятся сохранить боевую систему «доступной», как в оригинальной трилогии. В интервью Edge Magazine Уилл Кеннеди отметил, что бои в первых Fable имели репутацию довольно доступных, и они это учитывали при разработке своей боевой системы. Это значит, что игроков не ждут сражения в духе Dark Souls, однако глубина в боях всё же есть.

Например, стрелы можно направлять в определённые части тела. Если попасть в ногу нежити, тот упадёт и поползёт к игроку.

«Если отрубить им голову, они не знают, куда идти. Когда делаешь так с дальнобойным противником, они просто палят во все стороны», — объясняет Крейг Литтлер.

А заклинание, превращающее врагов в кур, при этом, по-разному действует на «Полых»:

«Они становятся нежитью-курицами. А если применить огненный шар на курицу, получится жареная курица. Множество маленьких деталей», — добавляет Кеннеди.

Доступность боёв — часть более широкого подхода, при котором игра не полагается только на сражения. По словам Литтлера, некоторые задания строятся на диалоговых выборах или системе репутации.

«Есть задания гораздо шире. Больше исследования, даже пара головоломок по пути. Мы особенно гордимся разнообразием занятий и тем, как они складываются в историю, в которую действительно вовлекаешься», — говорит он.

Судя по этим деталям, новая Fable делает ставку не только на бои, но и на исследование, выборы и взаимодействие с миром — что соответствует духу оригинальной серии.