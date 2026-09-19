Разработкой новой Fable занимаются только фанаты оригинальной трилогии по словам директора проекта

Ральф Фултон, директор долгожданного перезапуска Fable, который сейчас создается в стенах Playground Games, заявил, что вся творческая команда игры состоит исключительно из давних поклонников оригинальной трилогии.

В интервью для Future Games Show Фултон рассказал, что многие специалисты приехали из самых разных уголков планеты специально ради работы над этим проектом.

«Скажу честно, и под этим утверждением я готов подписаться без каких-либо оговорок: каждый член нашей команды — это прежде всего фанат Fable. Мы собирали этот коллектив с нуля, и многие из них — если не большинство — приехали со всего мира в наш крошечный городок посреди графства Уорикшир в Англии. И ради чего они это сделали? Вовсе не для того, чтобы просто числиться в Playground Games».

Разумеется, перспектива работы в столь известной студии могла сыграть свою роль, однако Фултон уверен, что главным стимулом было желание приложить руку к созданию новой части знаменитой франшизы.

«Возможно, это [карьерная возможность в компании] и послужило одним из факторов, но каждый из них приехал сюда, потому что любит Fable. Они обожают эту серию и хотят её вернуть. В этом всё дело. В первый же день, когда они переступили порог студии, их всех объединяло одно — они собрались здесь, чтобы сделать великолепную игру во вселенной Fable. И я думаю, это будет заметно; вы буквально прочувствуете это в самой игре».

Известно, что производственный цикл проекта длится уже почти одиннадцать лет, так как в определённый момент разработку пришлось перезапустить.

Официальный релиз Fable намечен на 23 февраля 2027 года. Игра выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC (в Steam и Microsoft Store).