С разработкой новой Fable неожиданно помогает Blizzard

Во время производства масштабных игр, помимо основной команды разработчиков, часто прибегают к аутсорсингу ила даже тесному сотрудничеству с разными командами. Предстоящий сказочный ролевой экшен Fable от британской студии Playground Games не стал исключением из этого процесса.

Весьма интересные подробности производства Fable раскрыл Мэтт Бути, недавно занявший пост директора по контенту Microsoft Gaming. Руководитель объяснил, насколько сильно внутри игровых студий бренда поощряется так называемая «синергия» и командная взаимовыручка. Самой интересной деталью стало участие авторов World of Warcraft и Diablo в возрождении Fable. Как оказалось, с визуальным качеством игры Playground Games активно помогает легендарная команда специалистов по кинематографии из Blizzard Entertainment.

Разработка Fable — далеко не единственный пример такой коллаборации. Мэтт Бути рассказал и о других тандемах: студия Compulsion Games сейчас активно пользуется профессиональными студиями захвата движений от Activision; авторы мультиплеерной Sea of Thieves из Rare вовсю делятся своим многопользовательским опытом с командой Double Fine, работающей над игрой о гончарном деле Kiln; а студия Obsidian - благодаря знаниям от авторов State of Decay 2, создавая Grounded - в ответном порядке теперь консультирует создателей предстоящей State of Decay 3.

Напомним, на днях в сети возникли домыслы и слухи о возможном внутреннем переносе даты выхода игры из-за якобы существующего страха Microsoft пересечься на релизе с монументальной Grand Theft Auto 6.

Стоит подчеркнуть, что пока подобные инсайды не нашли никакого официального подтверждения, а информированные представители разработчиков оперативно заявили о соблюдении графиков.

Судя по актуальным комментариям и отсутствию изменений в планах, амбициозная новинка все-еще готова вступить в бой в назначенный срок. Релиз Fable по-прежнему запланирован на осень этого года для ПК и консолей.