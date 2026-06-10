Секс-сцены в Fable останутся в духе серии: ничего не покажут, но будет смешно и пошло

Фанаты культовой серии Fable могут выдохнуть с облегчением - похотливый британский юмор никуда не делся. Согласно описанию, опубликованному ESRB (организацией, присваивающей возрастные рейтинги), в грядущем перезапуске игры разработчики сохранили верность старым традициям: сексуальные сцены будут, но их не покажут.

Как и в оригинальной трилогии, игроки смогут флиртовать и вступать в интимные отношения с различными персонажами. Однако сексуальные акты не демонстрируются. Вместо этого геймеров ждет классическое затухание экрана, сопровождающееся "откровенными диалогами".

ESRB не постеснялось привести несколько примеров того, что услышат игроки под одеялом:

Я обожаю… хороший перепихон!

У меня все болит, но в самом приятном смысле!

Этот отпечаток ладони отлично смотрится у тебя на заднице!

Ты грязное животное, и мне это нравится!

В эпоху, когда игры вроде Baldur’s Gate 3 показывают секс почти реалистично, разработчики из Playground Games остаются консервативными, делая ставку на абсурдный и "очень британский" стиль оригинала. Однако остается вопрос: будет ли в новой Fable место серьезным драматическим моментам, или же вся романтическая линия сведется к шуткам ниже пояса.