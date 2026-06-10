Секс-сцены в Fable останутся в духе серии: ничего не покажут, но будет смешно и пошло

Фанаты культовой серии Fable могут выдохнуть с облегчением - похотливый британский юмор никуда не делся. Согласно описанию, опубликованному ESRB (организацией, присваивающей возрастные рейтинги), в грядущем перезапуске игры разработчики сохранили верность старым традициям: сексуальные сцены будут, но их не покажут.
Как и в оригинальной трилогии, игроки смогут флиртовать и вступать в интимные отношения с различными персонажами. Однако сексуальные акты не демонстрируются. Вместо этого геймеров ждет классическое затухание экрана, сопровождающееся "откровенными диалогами".
ESRB не постеснялось привести несколько примеров того, что услышат игроки под одеялом:
Я обожаю… хороший перепихон!
У меня все болит, но в самом приятном смысле!
Этот отпечаток ладони отлично смотрится у тебя на заднице!
Ты грязное животное, и мне это нравится!
В эпоху, когда игры вроде Baldur’s Gate 3 показывают секс почти реалистично, разработчики из Playground Games остаются консервативными, делая ставку на абсурдный и "очень британский" стиль оригинала. Однако остается вопрос: будет ли в новой Fable место серьезным драматическим моментам, или же вся романтическая линия сведется к шуткам ниже пояса.
Ни чего смешного я тут не вижу это чудовище может вызывать разве что рвотный рефлекс и отвращение.
Забыли добавить что отношения будут только между одним полом и с нотками зоофилии)
Майкам только лишь осталось еще куб в Гирзы добавить и окончательно превратится в сони )
"похотливый британский юмор" ничерта там такого не будет это 1000% факт. В первой части был квест где тебя мужик просит не палить его с изменой. Да там целый мать его бардель был и прикольный квест который помогает свергнуть его старого владельца. Тут будут только негры, азиаты, уродины и политкоректные полушутки, которые в свою очередь ничего общего с настоящим юмором или самоиронией не имеют.
Ага. И очень БРИТАНСКИЙ Альбион в котором 90% населения это мигранты со всех концов света. Хотя от современной Британии где жизнь мусульман и евреев да и всех остальных меньшинств правительство ставит выше коренных белых англичан они не далеко ушли на самом деле. История Генри Новакан является тому ярким подтверждением.
Вы на скриншот посмотрите. Это не смешно..это страшно.
Модами поправят так что норм