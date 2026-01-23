Сказка, свобода и британский шарм: Playground Games обещает сохранить дух оригинальной серии в новой Fable

Основатель студии Playground Games Ральф Фултон поделился подробностями о перезапуске культовой серии Fable и о том, как команда стремится сохранить её уникальный дух спустя почти четверть века после выхода первой игры. Новый проект станет первым полноценным продолжением со времён Fable 3 2010 года, и разработчики обещают, что игроки узнают знакомую атмосферу, адаптированную под современные стандарты жанра.

Фултон рассказал, что идея возродить Fable возникла после успеха Forza Horizon 3 и стремления команды расширять собственные навыки. «Как разработчики, мы всегда должны бросать себе вызов и осваивать новые направления. Так и появилась идея создания второй команды для работы над проектом в новом жанре», — отметил он. По его словам, команда поддерживала отличные отношения с Xbox и предложила им попробовать перенести опыт открытого мира из Horizon на другую вселенную. «И я не помню, кто первым произнёс слово «Fable», но как только я его услышал, я подумал: «Это должно быть оно. Идеально»», — признался Фултон.

Разработчики выделили три ключевых столпа, которые, по их мнению, составляют ДНК Fable: свобода, сказка и британскость. Свобода в игре выражается через выбор игрока — возможность идти куда угодно, делать что угодно и быть тем героем, которым хочется. Второй столп, сказка, является наследием студии Lionhead. Фултон цитирует один из ранних документов: «Fable — это сказка, а не фэнтези». Наконец, британскость — особое чувство, тон и стиль повествования, присущий оригинальной серии, который критически важен для её идентичности. «Если вы не поймёте эти вещи, вы не делаете игру Fable», — подчеркнул он.

Интересно, что новый Fable впервые в истории серии выйдет на PlayStation 5 в тот же день, что и на платформах Xbox, что делает релиз историческим событием для франшизы, традиционно ассоциируемой с консолью Microsoft. Playground Games обещает, что фанаты увидят классический шарм и юмор серии, адаптированные под современные технологии и возможности открытого мира, сохранив при этом ту самую «британскую магию», которая делает Fable особенной.

Этот перезапуск — не просто возвращение к франшизе, это попытка соединить прошлое и настоящее, дать игрокам свободу, волшебство сказки и атмосферу, за которую серия любима уже десятилетиями.