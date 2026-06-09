"Сказку должны перевести!": в сети набирает обороты петиция с просьбой добавить официальный русский язык в Fable

Ну что ж, спустя столько лет мы наконец-то дождались... Переосмысление культовой сказки Fable от студии Playground Games получило точную дату релиза. Во время масштабной презентации Xbox Games Showcase был показан эффектный трейлер и посыпалась масса интересных деталей об игровом мире и новых злодеях. Но, к сожалению, вместе с этим на официальных страницах проекта стало известно об отсутствии русского языка в игре. Это очень странно, учитывая, что флагманские игры от Xbox и, в частности, проекты самой, обычно стабильно получали хотя бы текстовый перевод. Поэтому отечественные геймеры решили не сдаваться просто так.

В сети уже началась координация фанатского сообщества. Недовольные игроки массово отправились на официальный портал для отзывов и предложений XBOX Player Voice, где была создана петиция под названием «Fable Russian language text localization».

Пользователи активно отдают свои голоса "за" добавление локализации, надеясь, что Microsoft обратит внимание на высокий спрос со стороны русскоязычной аудитории. В тематических сообществах геймеры призывают единомышленников переходить по ссылке и голосовать, отмечая, что массовая огласка может заставить издателя изменить планы, чтобы игрокам не пришлось «срочно учить английский язык». На данный момент тему поддержали голосом уже больше 800 зарегистрированных пользователя, а в добавок они оставили почти 300 комментариев с просьбами о локализации.

Напомним, что возвращение в сказочный Альбион запланировано на 23 февраля 2027 года. Fable выйдет на ПК, Xbox Series X|S и PS5, а также пополнит каталог подписки Game Pass в день релиза.

Впрочем, если призывы на форумах Xbox не сработают и официального перевода от Microsoft всё-таки не предвидится, отечественному сообществу сильно отчаиваться не стоит. Практика последних лет показывает, что команды энтузиастов и студии народных переводов способны быстро и качественно создать текстовый русификатор, выпустив его практически сразу после релиза игры.