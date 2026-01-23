Слух: новая Fable может выйти на Switch 2

Вчера Xbox провела презентацию, на которой показала геймплейные кадры из ребута Fable и подтвердила, что игра выйдет осенью 2026 года на PS5, Xbox Series и PC. Тем временем в сети появилась информация о еще одной платформе, на которой может появиться ролевая игра от Playground Games.

Как утверждает Джез Корден, разработчики рассматривают возможность портирования Fable на Switch 2, однако окончательного решения пока нет. Журналист уверен, это лишь «вопрос времени», хотя на данный момент Playground Games не занимается работой над версией для консоли Nintendo.

Новая Fable останется верна духу оригинальной трилогии и будет основана на трех «основных принципах»: свободе, фэнтези и британском юморе. Геймеры смогут создать своего персонажа и исследовать открытый мир по своему усмотрению. В игре будет представлен целый ряд различных занятий, включая покупку дома, развитие собственного бизнеса, создание семьи и многие другие.