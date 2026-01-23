Слух: возможность менять внешность в Fable появилась после критики в сети, а дата выхода игры зависит от GTA 6

Буквально вчера разработчики из Playground Games провели масштабную презентацию, где раскрыли множество подробностей об игровом процессе, мире Альбиона и, что самое важное, впервые назвали релизное окно проекта. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашей прошлой новости.

Однако, как оказалось, за кулисами уверенных анонсов скрывается напряженная работа над ошибками и стратегическое планирование, зависящее от конкурентов.

В сети появилось сообщение от анонимного источника, представившегося тестировщиком проекта. Согласно этой утечке, глубокая кастомизация внешности героя, показанная на презентации, изначально не была в приоритете. Студия сместила фокус на создание редактора персонажа в ответ на жесткую критику внешности протагонистки из дебютных трейлеров. Их встревожило появление мемов на тему внешности героини, поэтому авторы решили дать игрокам практически полную свободу, чтобы избежать репутационных рисков.

Не менее интересна ситуация с датой выхода. Инсайдер утверждает, что «Осень 2026 года» — это плавающая цель. Microsoft категорически не хочет сталкивать лбами свой главный эксклюзив и GTA 6, несмотря на разницу в жанрах.

Сейчас рассматривается два сценария: релиз в конце лета/начале осени, до выхода хита от Rockstar, или перенос на более поздний срок. Окончательное решение будет принято летом 2026 года. В офисах Playground Games якобы надеются, что GTA 6 «уедет» на зиму или вовсе на 2027 год, что развяжет им руки.

Что касается технической части, игра работает на внутреннем движке, написанном с нуля около пяти лет назад специально под актуальное поколение консолей. По словам автора утечки, Xbox One никогда даже изначально не рассматривался. Билд игры прямо сейчас контентно готов, но страдает от багов:

Вот что озвучивает инсайдер насчет технической части платформ:

Xbox Series X: работает отлично.

Xbox Series S: версия для младшей консоли вызывает вопросы — тестировщикам её не показывают и не выдают на удаленные тесты.

PlayStation 5: по словам источника, билд для консоли Sony уже существует и активно полируется.

PC: самая проблемная платформа. Игра страдает от статтеров и вылетов. В целом, это стандартная практика для ранних билдов. Тем не менее интересно, что основные проблемы наблюдаются на топовых видеокартах последних серий, тогда как бюджетное «железо» справляется нормально. Проблем с процессорами нет или утечкой памяти пока нет.

Сообщается, что для полировки проекта привлечены сразу три команды: сама Playground Games, подрядчик, ответственный за ПК-порты Halo и Gears of War, и еще одна неизвестная студия.

Стоит помнить, что данная информация остается непроверенным слухом. Едва ли мы когда-нибудь узнаем наверняка, была ли кастомизация реакцией на хейт, ведь изменение внешности героя — одна из фишек оригинальной серии. А вот насколько удачной окажется техническая реализация на ПК и выйдет ли игра этой осенью, мы узнаем уже в ближайшем будущем.