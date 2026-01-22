Смена внешности, невероятный Альбион и дата выхода: Playground Games раскрывает новые подробности перезапуска Fable

Для многих поклонников жанра ролевых игр сегодняшний вечер стал настоящим праздником, который они ждали не одно поколение консолей Xbox. После недавней масштабной утечки концепт-артов, где фанаты смогли рассмотреть культовые места , было очевидно, что Playground Games готовится выложить все карты на стол. И студия не разочаровала: презентация Developer_Direct наконец-то пролила свет на перезапуск сказочной серии Fable, обозначив смелый курс на переосмысление классики.

Креативный директор Ральф Фултон назвал проект «новым началом». Это полный перезапуск франшизы, который не привязан к таймлайну и событиям трилогии Lionhead Studios. Разработчики получили доступ к архивам создателей оригинала, но решили построить свой собственный Альбион, чтобы рассказывать новые истории. При этом главным ориентиром остался девиз Lionhead: «Fable — это Сказка, а не Фэнтези». Это значит, что игра будет посвящена личным историям обычных людей, чья жизнь перевернулась из-за магии, а не геополитике и эпосу в духе "Игры престолов".

В ходе презентации была поставлена точка в спорах о внешности героя. Разработчики подтвердили наличие глубокой системы кастомизации персонажа. Фултон заявил, что в Fable вы можете быть тем героем, которым хотите быть «во всех смыслах». Примечательно, что внешность дефолтной героини из трейлеров, ставшая мемом в интернете из-за спорных пропорций и мимики, осталась без видимых улучшений. Зато Playground Games впервые продемонстрировали мужского протагониста, который, по мнению многих зрителей, выглядит гораздо более детализированным и эстетически приятным. Так или иначе, выбор останется за игроком - менять можно будет, как пол, так и внешность персонажа.

Боевая система игры получила название «style-weaving» (плетение стилей). Авторы стремятся к бесшовности, которой не было в оригинале. Как пояснил Фултон, вы сможете ударить врага мечом и мгновенно, без задержки ни на один кадр, метнуть в него огненный шар или выстрелить из лука. Это должно сделать сражения невероятно плавными и тактичными.

Особое внимание уделили переработанной системе морали. Классическая шкала добра и зла ушла в прошлое, уступив место более реалистичной системе репутации, завязанной на свидетелях. Фултон объяснил, что объективного добра или зла в игре нет — есть лишь субъективное мнение жителей. Если никто не видел, как вы украли яблоко, значит, вы не вор. Но если вы пнете курицу на глазах у толпы (да, любимая фишка серии сохранится), то быстро заработаете репутацию «Курощупа» в конкретном поселении. Кстати, специально для фанатов классического юмора, разработчики добавили в игру возможность щеголять в костюме гигантского петуха.

Одной из самых амбициозных фишек перезапуска станет технология «Живого населения». В мире игры обитает более 1000 уникальных NPC, и это не просто статисты. У каждого есть имя, характер, работа и, что стало головной болью для дизайнеров, потребность в сне. Ральф Фултон с улыбкой вспомнил, как им пришлось перестраивать города, чтобы обеспечить каждому жителю кровать, иначе они не могли бы существовать по своему расписанию. Вы даже можете узнать, кого конкретный NPC ищет себе в пару, что открывает простор для социальных манипуляций.

Британский юмор остается сердцем проекта. Вдохновляясь такими шоу, как «Офис», разработчики внедрили в игру элементы мокьюментари: персонажи периодически будут ломать четвертую стену, давая интервью «на камеру», чтобы раскрыть свой характер или пошутить так, как невозможно в обычном диалоге.

Все это великолепие игроки смогут оценить лично уже совсем скоро. Выход Fable запланирован на осень 2026 года для ПК, Xbox Series X|S и конечно же PlayStation 5.