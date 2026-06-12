СМИ: разработка новой Fable затянулась из-за движка Forza

Разработка новой Fable заняла значительно больше времени из-за использования движка ForzaTech, который изначально создавался для гоночной серии Forza. Об этом сообщил журналист Windows Central Джез Корден.

По его данным, на ранних этапах разработки внутри Playground Games обсуждалась возможность перейти на Unreal Engine, однако студия решила остаться на собственном движке ForzaTech. Это решение, как утверждается, усложнило создание масштабной фэнтезийной RPG и увеличило сроки разработки.

«ForzaTech продлил разработку Fable дольше, чем это могло бы быть в других условиях», — отметил Корден.

Новая Fable была анонсирована ещё в 2020 году, а её релиз сейчас запланирован на 23 февраля 2027 года. Таким образом, между анонсом и выходом игры пройдёт почти семь лет.

Ранее также появлялись сообщения о том, что проект столкнулся с поиском собственного направления. По слухам, на определённом этапе разработчики обсуждали разные варианты развития игры, включая более серьёзный стиль, напоминающий The Witcher. Однако в итоге студия сохранила фирменную атмосферу серии Fable.