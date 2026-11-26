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Российская Chronocracy вышла в Steam: стратегия о развитии колонии с путешествиями между временными линиями
Рекомпиляция Grand Theft Auto 6 появилась на торрентах
Для Infinity Nikki выйдет обновление с новыми городами и транспортом
Phantom Blade Zero получит обновление 1.0304629 с правками боя и достижений 28 ноября
GTA VI не перегружает PlayStation 5? Независимый тест показал всего 228 Вт вместо ранее заявленных 274,2 Вт
Nintendo выпустит Xenoblade Chronicles 3 для Switch 2 уже 3 декабря
"Глиноликий" обошёл "Супергёрл" в мировом прокате, несмотря на бюджет в несколько раз меньше
Журнал Edge назвал Джейсона и Лусию одним из величайших дуэтов в индустрии развлечений
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Самые горячие и красивые девушки в GTA 6 - наперекор повесточке
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Приз дня: шанс выигрыша увеличен!
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