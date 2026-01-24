Создание живого мира превратилось в вызов для художников Fable

Перезапуск Fable от Playground Games превращает привычные фэнтезийные RPG в настоящий живой мир. Как рассказал глава студии Ральф Фултон в интервью GamesRadar+, команда решила сделать всех NPC постоянными и автономными: персонажи будут вставать, ходить на работу, отдыхать и спать, а ваши действия могут менять их маршруты и образ жизни.

«Если NPC действительно живут в мире постоянно, значит, каждому нужен дом, интерьер и место для сна», — отметил Фултон.

Это решение стало неожиданным вызовом для художников окружения, которым пришлось создавать сотни функциональных интерьеров. По словам разработчиков, мир должен быть не только красивым, но и логически работающим, чтобы игрок мог взаимодействовать с ним любым образом — от покупки домов до найма персонажей на работу.

В игре обещают более 1000 NPC с уникальными привычками и реакциями на действия игрока, что делает Fable необычно динамичным даже для жанра RPG.