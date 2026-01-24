Создание живого мира превратилось в вызов для художников Fable

Перезапуск Fable от Playground Games превращает привычные фэнтезийные RPG в настоящий живой мир. Как рассказал глава студии Ральф Фултон в интервью GamesRadar+, команда решила сделать всех NPC постоянными и автономными: персонажи будут вставать, ходить на работу, отдыхать и спать, а ваши действия могут менять их маршруты и образ жизни.
«Если NPC действительно живут в мире постоянно, значит, каждому нужен дом, интерьер и место для сна», — отметил Фултон.
Это решение стало неожиданным вызовом для художников окружения, которым пришлось создавать сотни функциональных интерьеров. По словам разработчиков, мир должен быть не только красивым, но и логически работающим, чтобы игрок мог взаимодействовать с ним любым образом — от покупки домов до найма персонажей на работу.
В игре обещают более 1000 NPC с уникальными привычками и реакциями на действия игрока, что делает Fable необычно динамичным даже для жанра RPG.
Более 1000 персонажей, и ни одной красивой тян 😱
Это будет ужас. Если это так.
вспомнилась игра State of Decay 2
Походу и тут так же будет
А персонажи, по мнению разработчиков, красивыми быть не должны? Это другое? Видимо в красивом мире персонажи быть красивыми не хотят. Конечно, игроки наверняка похвалят красоту миру, только вот что толку с красивого мира без красивых персонажей? Точка.
А как по твоему должен выглядеть кривозубый крестьянин?
Красиво
гг всех распугала?
Вызов? Шта? В любой крупной(и не очень) RPG есть система имитации жизни неписей. Главное чтобы эти "многие" элементы были доступны и игровому персонажу, а то получится, что неписи могут пользоваться стульями, столами, посудой и т.д., а ГГ только оружием махать как дурачок.
В Скайриме почему-то это не было проблемой, в 2011м. Хотя, я даже вспомню первую Готику, даже там у нпс был распорядок, а тут вдруг для этих индусов это стало вызовом.
Больших надежд не возлагаю, повестка вредит играм.