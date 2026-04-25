Создатель Fable Питер Молинье прокомментировал отказ от системы изменения внешности героя в перезапуске

Создатель оригинальной серии Fable Питер Молинье поделился мыслями о решении студии Playground Games отказаться от классической системы изменения внешности персонажа в грядущем перезапуске. В старых частях игры физический облик главных героев менялся в зависимости от их морального выбора, а у самых злых персонажей могли даже вырасти рога. В интервью изданию IGN Молинье назвал отказ от этой механики настоящим разочарованием. Он предположил, что такое решение разработчиков связано с большим объемом работы.

Геймдизайнер пояснил, что реализация подобной системы для 2 полов увеличивает количество необходимых задач в 2 или 3 раза. Молинье выразил надежду на наличие хотя бы базового разделения на доброе и злое мировоззрение. Он отметил, что качественно реализовать такие элементы в современном мире с высоким разрешением стало значительно сложнее.

Руководитель студии Playground Ральф Фултон подтвердил, что механика изменения внешности была центральной частью оригинальных игр, но команда решила не переносить ее в новую часть. По его словам, в современном понимании не существует объективного добра или объективного зла, на которых базировались прошлые проекты франшизы. Фултон добавил, что старая система просто не работает для их нового видения.

В перезапуске Fable система морали будет зависеть от реакции неигровых персонажей на действия игрока, при этом игра будет учитывать личные ценности самих NPC. Фултон объяснил, что игрок будет представать в разном свете для разных людей в зависимости от их собственных симпатий. По мнению руководителя разработки, классическая система с появлением рогов лишила бы игроков возможности полностью контролировать свою идентичность.