Создатель Fable Питер Молинье прокомментировал отказ от системы изменения внешности героя в перезапуске

Создатель оригинальной серии Fable Питер Молинье поделился мыслями о решении студии Playground Games отказаться от классической системы изменения внешности персонажа в грядущем перезапуске. В старых частях игры физический облик главных героев менялся в зависимости от их морального выбора, а у самых злых персонажей могли даже вырасти рога. В интервью изданию IGN Молинье назвал отказ от этой механики настоящим разочарованием. Он предположил, что такое решение разработчиков связано с большим объемом работы.
Геймдизайнер пояснил, что реализация подобной системы для 2 полов увеличивает количество необходимых задач в 2 или 3 раза. Молинье выразил надежду на наличие хотя бы базового разделения на доброе и злое мировоззрение. Он отметил, что качественно реализовать такие элементы в современном мире с высоким разрешением стало значительно сложнее.
Руководитель студии Playground Ральф Фултон подтвердил, что механика изменения внешности была центральной частью оригинальных игр, но команда решила не переносить ее в новую часть. По его словам, в современном понимании не существует объективного добра или объективного зла, на которых базировались прошлые проекты франшизы. Фултон добавил, что старая система просто не работает для их нового видения.
В перезапуске Fable система морали будет зависеть от реакции неигровых персонажей на действия игрока, при этом игра будет учитывать личные ценности самих NPC. Фултон объяснил, что игрок будет представать в разном свете для разных людей в зависимости от их собственных симпатий. По мнению руководителя разработки, классическая система с появлением рогов лишила бы игроков возможности полностью контролировать свою идентичность.
Руководитель студии Playground Ральф Фултон подтвердил, что механика изменения внешности была центральной частью оригинальных игр, но команда решила не переносить ее в новую часть.
Вот и играйте сами, за своего трансформера страшного! Пропаганда мерзости! 🤮🤮😏
Уот так уот.
Тут он не прав. Смысл добавлять рога какие-то вообще? Ну злой и злой ваш персонаж, бывает.
Для начала - середины 2000х такая механика смотрелась свежо и круто, сейчас такая механика уже не особо зацепит игроков.
Представил как в первой части гг убивает сестру а жители деревни говорят ну бывает захотел меч клевый все равно ты не злой а идентичный