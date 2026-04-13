Создатели Fable подтвердили, что релиз игры по-прежнему ожидается осенью 2026 года

Давно известно, что Fable должна выйти в этом году, но сейчас апрель, и информации об игре пока относительно мало для проекта, релиз которого запланирован примерно через шесть месяцев. Вероятно, мы увидим её во время летней презентации Xbox Games Showcase, но основное внимание там, похоже, будет уделено Gears of War: E-Day, для которой сразу после этого будет организовано отдельное мероприятие.

Вчера сообщалось, что журналист и инсайдер Джефф Грабб заявил, что выход Fable, по всей видимости, был отложен внутри компании и теперь запланирован на декабрь, или, в худшем случае, не раньше 2027 года. Основная причина этого заключается в том, что осенний релиз значительно осложняется выходом Grand Theft Auto 6.

Не известно, читали ли сами разработчики Playground Games широко распространённые слухи, но недавно официальный аккаунт X прокомментировал, по-видимому, без всякой причины, сообщение другого пользователя, ретвитнувшего один из их постов: «Рады приветствовать вас снова в Альбионе осенью 2026 года!»

Неясно, является ли это ответом на слухи, но официальная информация, по крайней мере на данный момент, заключается в том, что Fable запланирована к выходу этой осенью.