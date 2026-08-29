Стали известны системные требования новой Fable - для запуска подойдёт Ryzen 5 2600 и RTX 2060

Microsoft раскрыла официальные системные требования Fable для ПК. Для запуска игры на ПК геймерам потребуется как минимум процессор Intel i7 6850K или AMD Ryzen 5 2600 с 12 ГБ оперативной памяти и видеокарта Nvidia Geforce RTX 5050, Nvidia GeForce RTX 2060, AMD Radeon RX 6600 или Intel A580. С такой конфигурацией ПК вы сможете запускать игру в разрешении 1080p/низкие настройки с частотой 30 кадров в секунду.

Для игр на средних настройках с разрешением 1440p/30 кадров в секунду или 1200p/60 кадров в секунду вам потребуется процессор Intel i5 11600KF или AMD Ryzen 5 5600 с 16 ГБ оперативной памяти и видеокарта Nvidia GeForce RTX 5060/3060 Ti, или AMD Radeon RX 9060 XT/RX 6700 XT.

Тем, кто хочет играть в игры в разрешении 1440p/на высоких настройках с частотой 60 кадров в секунду, потребуется процессор Intel i7 12700K или AMD Ryzen 7 7700X с 16 ГБ оперативной памяти и видеокарта Nvidia GeForce RTX 5070/3080 Ti, или AMD Radeon RX 9070/RX 7900 XT.

Наконец, для игры в разрешении 4K/на ультра-настройках с частотой 60 кадров в секунду вам понадобится процессор Intel i9 13900K или AMD Ryzen 9 7900X с 16 ГБ оперативной памяти и видеокарта Nvidia Geforce RTX 5080 или NVIDIA Geforce RTX 4080.

Microsoft планирует выпустить Fable 23 февраля 2027 года.