Стали известны системные требования новой Fable - для запуска подойдёт Ryzen 5 2600 и RTX 2060

Microsoft раскрыла официальные системные требования Fable для ПК. Для запуска игры на ПК геймерам потребуется как минимум процессор Intel i7 6850K или AMD Ryzen 5 2600 с 12 ГБ оперативной памяти и видеокарта Nvidia Geforce RTX 5050, Nvidia GeForce RTX 2060, AMD Radeon RX 6600 или Intel A580. С такой конфигурацией ПК вы сможете запускать игру в разрешении 1080p/низкие настройки с частотой 30 кадров в секунду.
Для игр на средних настройках с разрешением 1440p/30 кадров в секунду или 1200p/60 кадров в секунду вам потребуется процессор Intel i5 11600KF или AMD Ryzen 5 5600 с 16 ГБ оперативной памяти и видеокарта Nvidia GeForce RTX 5060/3060 Ti, или AMD Radeon RX 9060 XT/RX 6700 XT.
Тем, кто хочет играть в игры в разрешении 1440p/на высоких настройках с частотой 60 кадров в секунду, потребуется процессор Intel i7 12700K или AMD Ryzen 7 7700X с 16 ГБ оперативной памяти и видеокарта Nvidia GeForce RTX 5070/3080 Ti, или AMD Radeon RX 9070/RX 7900 XT.
Наконец, для игры в разрешении 4K/на ультра-настройках с частотой 60 кадров в секунду вам понадобится процессор Intel i9 13900K или AMD Ryzen 9 7900X с 16 ГБ оперативной памяти и видеокарта Nvidia Geforce RTX 5080 или NVIDIA Geforce RTX 4080.
Microsoft планирует выпустить Fable 23 февраля 2027 года.
ха - ха 16 оперативки, че так мало, это уже для любого проекта дно, ставлю сотку вписали фейк что бы не хейтели малоимущие, а на релизе окажется как всегда, что с 16 ели запускается
Кто шарит в теме, ответьте. Для чего в требованиях указан более мощный процессор для 4K/60 FPS, если более слабый проц уже выдаёт 60 кадров в 1440p? В 4K нагрузка ведь в основном ложится на видеокарту. Если процессор способен обеспечить 60 FPS в 1440p, то почему в 4K ему вдруг требуется больше мощности? 🤔
Лицо игорьков, при виде системных...
Если у них их же железо в medium, да еще и qhd в 30фпс...
Как же она будет работать на Win10, если Nvidia прекращает поддержку драйверов?
А стоит-ли в нее вообще играть? Игра на 15ч говорят, еще и ГГ - фубля.