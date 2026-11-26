Разработка перезапуска Fable затянулась почти на десять лет, и за это время индустрия открытых ролевых игр успела заметно измениться. Как рассказал в интервью GamesIndustry.biz сооснователь Playground Games и руководитель разработки Fable Ральф Фултон, такие проекты, как The Witcher 3 и Assassin’s Creed, заставили команду пересмотреть представления о том, каким должен быть современный Fable.

Работа над перезапуском, по имеющимся данным, началась ещё в 2016 году. Для Playground Games, известной прежде всего серией Forza Horizon, это стало первым опытом создания масштабной RPG. Студия сформировала отдельную команду, которой пришлось осваивать новый жанр и одновременно учитывать изменения в индустрии.

По словам Фултона, The Witcher 3 в 2015 году переопределила представление об открытых ролевых играх и стала для них новым ориентиром. Позднее Assassin’s Creed с выходом Origins, Odyssey и Valhalla тоже превратилась в серию с выраженными RPG-элементами.

Эти игры изменили ожидания аудитории, поэтому разработчики не могли ограничиться наследием оригинальной трилогии Fable. Чтобы соответствовать современным стандартам жанра, им пришлось искать вдохновение и в других проектах.

При этом масштабы самого Fable в процессе разработки, напротив, сократились. Изначально команда рассматривала значительно более амбициозный проект, но в итоге остановилась на относительно компактной RPG.

Основная сюжетная линия займёт около 20 часов, а ещё 15–20 часов можно будет провести за побочными заданиями и исследованием мира. Это сделает перезапуск самой продолжительной игрой серии: на прохождение сюжета оригинальных Fable, Fable II и Fable III в среднем уходит от 12,5 до 13,5 часа.

Релиз Fable запланирован на 23 февраля 2027 года. Игра выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.