Утечка достижений новой Fable подтвердила сохранение корней серии и возвращение культовых локаций

В результате масштабного технического сбоя в базах данных Valve в открытый доступ попали списки трофеев множества невышедших игр, включая амбициозный перезапуск Fable. Проект, над которым работают авторы гоночной франшизы Forza Horizon из студии Playground Games, долгие годы находился под строгим секретом. Теперь же игроки получили детальное представление о грядущей ролевой игре.

Судя по утекшим ачивкам, разработчики бережно переносят ключевые особенности оригинальной трилогии. Опубликованный список подтверждает возвращение культовых локаций — центрального города Бауэрстоун и пиратского порта Бладстоун. Игрокам снова предстоит искать скрытые серебряные ключи для запертых сундуков, взаимодействовать со знаменитыми Дверями Демонов и противостоять опасным монстрам, среди которых упоминается могучий белый бальверин.

Слитые трофеи также проливают свет на глубокую симуляцию жизни — визитную карточку серии. Список наград наглядно показывает, что проект сохранит фирменную черту франшизы — полную свободу действий. В Альбионе можно будет играть свадьбы, воспитывать детей и осваивать традиционные ремесла — например, стать кузнецом или пекарем. Особое место займет жесткая экономическая система. Игроки смогут массово скупать недвижимость и коммерческие объекты — для одного из достижений придется приобрести аж 350 зданий. При желании можно будет увольнять рабочих, доводить целые города до нищеты и бездомности или, наоборот, превращать их в богатые торговые хабы.

Что касается ролевой системы, Playground Games сохранили традиционную триаду развития персонажа: Силу, Ловкость и Волю. В боевую систему будет внедрен специальный режим концентрации (focus), а улучшать вооружение до максимального уровня игроки будут в Гильдии Героев.

Не обошлось и без фирменного британского юмора — в списке наград упоминается возможность примерить абсурдный костюм цыпленка, ставший локальным мемом франшизы. В сюжетном плане игроков ждут не только локальные активности и доски объявлений, но и куда более масштабные события — гражданские войны, массовые сражения и тяжелые моральные дилеммы, определяющие судьбы ключевых NPC.

Официальные представители Xbox и Playground Games пока не прокомментировали утечку из API Steam. Релиз ролевой игры запланирован на 23 февраля 2027 года на Xbox Series X|S и PC.