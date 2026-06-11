В Fable более 1000 вариантов романтических отношений, и вы можете встречаться со всеми за одно прохождение

Альбион, представленный в Fable, обещает быть гораздо большим, чем просто огромный фэнтезийный мир для исследования. По словам Playground Games, игроки смогут строить отношения с более чем 1000 созданными вручную NPC, каждый со своей индивидуальностью, целями и предпочтениями. Более того: все они могут стать романтическими партнёрами.

В интервью GameSpot заместитель директора Крейг Литтлер рассказал, что со всеми NPC в игре можно завести романтические отношения, что предлагает беспрецедентный уровень свободы для тех, кто любит вкладываться в отношения в RPG.

В игре более 1000 созданных вручную NPC, и вы можете завести отношения с любым из них — или со всеми сразу, если захотите. Это может занять некоторое время, но это вполне возможно.

Однако есть одно важное ограничение: в Fable будет применяться моногамный подход к романтическим отношениям. Игроки смогут вступать в отношения со всеми персонажами на протяжении всего приключения, но поддерживать все отношения одновременно будет невозможно.

По словам Литтлера, это ограничение напрямую связано с моральной системой игры. У каждого NPC разные ожидания и ценности, что заставит игроков делать важный выбор относительно того, каким героем — или злодеем — они хотят стать.

Один человек может хотеть, чтобы вы были добрым. Другой может хотеть, чтобы вы были убийцей. Вы не можете быть всем для всех одновременно.

Заместитель директора Уильям Кеннеди дополнил объяснение, подчеркнув, что все персонажи были разработаны индивидуально, без использования процедурной генерации.

Все более 1000 NPC были созданы вручную нашей командой. Команда дизайнеров приложила немало усилий к определению их целей и мотиваций.

В качестве примера Кеннеди привёл NPC по имени Меган, чьи амбиции связаны с богатством и социальным статусом. Чтобы завоевать её расположение, игрокам нужно будет иметь дом, носить дорогую одежду и достичь определённого уровня жизни. У других персонажей будут совершенно другие приоритеты, что приведёт к уникальным историям и отношениям, формируемым выборами, сделанными на протяжении их путешествия по Альбиону.

Fable выйдет 23 февраля 2027 года для Xbox Series X|S, PlayStation 5, ПК в Steam, а также будет доступна в Game Pass в день релиза.