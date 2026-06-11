В Fable будет более 120 магазинов, кузнечное дело и система розыска

Подробный обзор игрового процесса Fable от Playground Games предлагает взглянуть на жизнь в Альбионе и на то, как зарабатывать репутацию. Игроки смогут покупать предприятия, получать пассивный доход, нанимать сотрудников, распределять заработную плату и многое другое.

Владение бизнесом также влечёт за собой определённые последствия. Вы получите репутацию «Богатый» и «Предприниматель» — отлично подходит для того, чтобы очаровывать определённых людей, но портниха Рианнон в Окшире не будет вас любить, что приведёт к значительному повышению цен. С другой стороны, в мире существует более 120 различных магазинов, каждый с уникальным ассортиментом, так что вы всегда можете отправиться в другое место (или рискнуть отправиться в более опасные места, поскольку там продаются «редкие» наряды).

В обзоре также представлено ​​кузнечное дело, которым вы можете заняться в любое время, чтобы зарабатывать деньги. Если вы правильно попадёте в «горячие точки», вы получите бонус к золоту, хотя скорость тоже не помешает. Покупка недвижимости — ещё один ключевой элемент, и вы можете выселять арендаторов или платить им за отъезд.

И хотя некоторые дома довольно причудливы, Playground Games обещает большое разнообразие, включая особняки. Увольнение сотрудника накладывает репутацию «Бессердечный», а стрельба из лука повсюду заставит людей думать, что вы безрассудный.

А как насчёт нанесения кому-либо травм или совершения преступлений, таких как убийство? Это не только привлечёт стражу, но и приведёт к получению репутации «Убийца», и вам придётся заплатить штраф. Пока вы преступник, вас постоянно будут атаковать, но это отличная возможность использовать магию, например, подвешивать цели, сбрасывать их обратно, телепортироваться с ударом или просто превращать их в цыплят, чтобы потом приготовить огненными шарами.

Более двух часов высококачественных кинематографических роликов, сравнимых с теми, что были показаны в трейлерах, Fable обещает очень глубокий игровой процесс с соответствующим уровнем исполнения. Игра выйдет 23 февраля 2027 года для Xbox Series X/S, PS5 и ПК.