В Fable хотели случайно генерировать 1000 NPC, но отказались от идеи ради логичного мира

Разработчики новой Fable изначально создали инструмент, который мог случайным образом формировать всех NPC в игре. По словам игрового директора Ральфа Фултона, такой подход значительно сэкономил бы студии время, однако в итоге от него отказались.
В интервью изданию GamesRadar+ Фултон рассказал, что инструмент позволял буквально «бросать кубик» и получать случайного жителя мира. Это стало бы серьёзным облегчением для команды, которой пришлось вручную проработать около 1 000 персонажей.
Проблема заключалась в том, что случайная генерация часто приводила к нелогичным сочетаниям внешности, профессии и характера. Например, в игре мог появиться мясник-веган или парикмахер с неподходящей причёской.
Поэтому Playground Games решила вручную подобрать особенности каждого NPC. Разработчики стремились сделать так, чтобы персонажи выглядели и действовали последовательно, а их привычки, желания и отношения с окружающими имели смысл.
В результате жители мира Fable получили собственные характеры, потребности и взгляды на игрока. Одни могут заинтересоваться героем после его обогащения, а другие, наоборот, начать считать его высокомерным снобом. Такой подход должен сделать отношения, свадьбы, разводы и романы заметно интереснее.
Да уж скорее ИИщка выдавала базированных белых персонажей, да еще и делала воинов и кузнецов мужиками. Вот и пришлось вручную прилизывать НПС по радужным стандартам
страшные бабы, и мужики виляющие задницей... какой логичный мир...
а вот мясник который не ест мясо, да ну это бред какой-то.
.Вообще-то идеальный баланс питания — это именно сочетание растительного и животного белка. Мясник может быть веганом, как и хлебопекарь мясоедом Так что тут ИИ был прав. А этот случай мне напомнил то ли миф, то ли правду про Буран: корабль сделал то, чего от него не ожидали, и поступил совершенно правильно, как потом выяснилось.
Опять костюм петуха