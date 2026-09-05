В Fable хотели случайно генерировать 1000 NPC, но отказались от идеи ради логичного мира

Разработчики новой Fable изначально создали инструмент, который мог случайным образом формировать всех NPC в игре. По словам игрового директора Ральфа Фултона, такой подход значительно сэкономил бы студии время, однако в итоге от него отказались.

В интервью изданию GamesRadar+ Фултон рассказал, что инструмент позволял буквально «бросать кубик» и получать случайного жителя мира. Это стало бы серьёзным облегчением для команды, которой пришлось вручную проработать около 1 000 персонажей.

Проблема заключалась в том, что случайная генерация часто приводила к нелогичным сочетаниям внешности, профессии и характера. Например, в игре мог появиться мясник-веган или парикмахер с неподходящей причёской.

Поэтому Playground Games решила вручную подобрать особенности каждого NPC. Разработчики стремились сделать так, чтобы персонажи выглядели и действовали последовательно, а их привычки, желания и отношения с окружающими имели смысл.

В результате жители мира Fable получили собственные характеры, потребности и взгляды на игрока. Одни могут заинтересоваться героем после его обогащения, а другие, наоборот, начать считать его высокомерным снобом. Такой подход должен сделать отношения, свадьбы, разводы и романы заметно интереснее.