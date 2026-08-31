В Fable можно будет настроить сложность до мельчайших деталей - появился новый кадр меню

Playground Games продолжает делиться новыми материалами перезапуска Fable, а на свежем скриншоте из пре-релизной ПК-версии впервые подробно показали расширенные настройки сложности. Судя по изображению, игроки смогут не только выбрать готовый пресет, но и вручную изменить практически каждый параметр боевой системы.

На изображении открыта вкладка Геймплей, где выбран максимальный уровень сложности Легенда. Справа разработчики поясняют, что можно использовать готовый пресет или переключиться на Custom для индивидуальной настройки каждого параметра.

Среди доступных опций можно заметить:

Enemy Damage — урон противников;

Enemy Durability — запас здоровья и живучесть врагов;

Enemy Aggression — уровень агрессии ИИ;

Reaction Windows — точность таймингов для парирования и уклонений;

Health Orb Potency — эффективность восстановления здоровья;

Cooldown Speed — скорость отката способностей;

Accessible Parry — упрощённое парирование;

Explosion Protection — защита от взрывного урона;

Block Auto-Resume — автоматическое возобновление блока;

Unblockable Attack Armour — поведение неблокируемых атак.

Ранее разработчики уже объясняли, что демонстрации Fable записывались на лёгком уровне сложности, из-за чего часть игроков посчитала боевую систему слишком простой. Новое меню подтверждает, что в финальной версии пользователи смогут самостоятельно настроить интенсивность сражений — от доступного приключения до максимально хардкорного режима с жёсткими таймингами и агрессивными противниками.

Перезапуск Fable разрабатывается студией Playground Games для ПК, Xbox Series X|S и PlayStation 5, а релиз запланирован на 23 февраля 2027 года.