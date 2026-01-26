В Fable отказались от процедурной генерации, там игроков ждут больше 1000 уникальных NPC

На днях студия Playground Games провела масштабную презентацию перезапуска Fable, где раскрыла множество долгожданных подробностей и наконец-то продемонстрировала полноценный геймплей. Мы уже подробно писали об обновленном Альбионе и редакторе персонажей в нашем прошлом материале. Однако даже после такого насыщенного шоу представители команды продолжают общаться с прессой, раскрывая еще более амбициозные детали разработки.

В свежем интервью глава студии Ральф Фултон рассказал о подходе к созданию игрового мира. Стало известно, что разработчики приняли принципиальное решение полностью отказаться от процедурной генерации персонажей. Идея использовать алгоритмы для массовки рассматривалась на ранних этапах, но была отвергнута ради качества.

Вместо «генератора болванчиков», Playground Games вручную создала население Альбиона. Игроков ждут более 1000 уникальных NPC, каждый из которых имеет:

Собственное имя и уникальную внешность;

Полную озвучку;

Прописанный характер и моральные убеждения;

Работу, дом, распорядок дня и семью.

При чем общая схема поведения второстепенных персонажей безусловно будет похожей, однако у них могут быть отличия, как небольших, так и серьезные в рамках привычного поведения горожанина.

Фултон отметил, что это сделано ради глубокого взаимодействия. Игрок сможет поговорить с каждым жителем и, теоретически, жениться или выйти замуж за абсолютно любого из них (хотя с некоторыми это потребует серьезных усилий). Персонажей можно будет нанимать на работу, увольнять, а они, в свою очередь, будут реагировать на поступки героя по-разному, в зависимости от своих взглядов — от восхищения до едких комментариев на улице.

Такая скрупулезная проработка мира требует времени. По последним слухам, точная дата выхода может стать известна уже этим летом, однако релиз во многом будет зависеть от планов конкурентов, в частности — от выхода GTA 6.

На данный момент выход Fable запланирован на осень 2026 года для платформ Xbox Series X|S, PC и PlayStation 5.