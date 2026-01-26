В Fable отказались от процедурной генерации, там игроков ждут больше 1000 уникальных NPC

На днях студия Playground Games провела масштабную презентацию перезапуска Fable, где раскрыла множество долгожданных подробностей и наконец-то продемонстрировала полноценный геймплей. Мы уже подробно писали об обновленном Альбионе и редакторе персонажей в нашем прошлом материале. Однако даже после такого насыщенного шоу представители команды продолжают общаться с прессой, раскрывая еще более амбициозные детали разработки.
В свежем интервью глава студии Ральф Фултон рассказал о подходе к созданию игрового мира. Стало известно, что разработчики приняли принципиальное решение полностью отказаться от процедурной генерации персонажей. Идея использовать алгоритмы для массовки рассматривалась на ранних этапах, но была отвергнута ради качества.
Вместо «генератора болванчиков», Playground Games вручную создала население Альбиона. Игроков ждут более 1000 уникальных NPC, каждый из которых имеет:
- Собственное имя и уникальную внешность;
- Полную озвучку;
- Прописанный характер и моральные убеждения;
- Работу, дом, распорядок дня и семью.
При чем общая схема поведения второстепенных персонажей безусловно будет похожей, однако у них могут быть отличия, как небольших, так и серьезные в рамках привычного поведения горожанина.
Фултон отметил, что это сделано ради глубокого взаимодействия. Игрок сможет поговорить с каждым жителем и, теоретически, жениться или выйти замуж за абсолютно любого из них (хотя с некоторыми это потребует серьезных усилий). Персонажей можно будет нанимать на работу, увольнять, а они, в свою очередь, будут реагировать на поступки героя по-разному, в зависимости от своих взглядов — от восхищения до едких комментариев на улице.
Такая скрупулезная проработка мира требует времени. По последним слухам, точная дата выхода может стать известна уже этим летом, однако релиз во многом будет зависеть от планов конкурентов, в частности — от выхода GTA 6.
На данный момент выход Fable запланирован на осень 2026 года для платформ Xbox Series X|S, PC и PlayStation 5.
Нехило так пиарят игру. Fable уже даже перебила экспедицию 33 по частоте новостей. Буквально каждый пук по игре оборачивают в новость.
Так это не только на ПГ. Майки глобально прогревают публику на покупку этого.
А что еще будет в игре? Ну почему вы только о плохом думаете? Может там будет интересный геймплей, открытый мир, механики и т.д.
В оригинальной Fable они отсутствуют?) Там на обучении вроде тебя встречает сразу темнокожая девочка со своим папашей и в принципе их полно в игре.
если прям диалоги будут это реально крутая тема. в фейблах всякие бердежи и звки были. хотя для рпг наверно этого достаточно.
То как они улучшили оригинальные идеи игры это очень круто. Рад что избавились от чернобелой моральной системы, никогда не играю за злодеев и изза этого игра супер линейной была, что не событие поступай хорошо, никаких сложных выборов, никаких делем. Если делаешь выбор в игре, он должен быть интересным, и не всегда предсказуемым, чтобы игрок мог испытывать волнение от того какой же результат он получит, правильно ли он поступает, это на самом деле одно из идеальных воплощений настоящей серой морали. Система репутации и титулов на это отлично работает, вообще красавцы. Ну и рад что боевку на порядок лучше сделали чем в оригинальных играх, она там была абы как простенько сделана. Про графику и настоящий опенворлд можно даже не упоминать
