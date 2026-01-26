ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Fable Осень 2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
6.9 420 оценок

В Fable отказались от процедурной генерации, там игроков ждут больше 1000 уникальных NPC

Gutsz Gutsz

На днях студия Playground Games провела масштабную презентацию перезапуска Fable, где раскрыла множество долгожданных подробностей и наконец-то продемонстрировала полноценный геймплей. Мы уже подробно писали об обновленном Альбионе и редакторе персонажей в нашем прошлом материале. Однако даже после такого насыщенного шоу представители команды продолжают общаться с прессой, раскрывая еще более амбициозные детали разработки.

Смена внешности, невероятный Альбион и дата выхода: Playground Games раскрывает новые подробности перезапуска Fable

В свежем интервью глава студии Ральф Фултон рассказал о подходе к созданию игрового мира. Стало известно, что разработчики приняли принципиальное решение полностью отказаться от процедурной генерации персонажей. Идея использовать алгоритмы для массовки рассматривалась на ранних этапах, но была отвергнута ради качества.

Вместо «генератора болванчиков», Playground Games вручную создала население Альбиона. Игроков ждут более 1000 уникальных NPC, каждый из которых имеет:

  • Собственное имя и уникальную внешность;
  • Полную озвучку;
  • Прописанный характер и моральные убеждения;
  • Работу, дом, распорядок дня и семью.

При чем общая схема поведения второстепенных персонажей безусловно будет похожей, однако у них могут быть отличия, как небольших, так и серьезные в рамках привычного поведения горожанина.

Фултон отметил, что это сделано ради глубокого взаимодействия. Игрок сможет поговорить с каждым жителем и, теоретически, жениться или выйти замуж за абсолютно любого из них (хотя с некоторыми это потребует серьезных усилий). Персонажей можно будет нанимать на работу, увольнять, а они, в свою очередь, будут реагировать на поступки героя по-разному, в зависимости от своих взглядов — от восхищения до едких комментариев на улице.

Такая скрупулезная проработка мира требует времени. По последним слухам, точная дата выхода может стать известна уже этим летом, однако релиз во многом будет зависеть от планов конкурентов, в частности — от выхода GTA 6.

Слух: возможность менять внешность в Fable появилась после критики в сети, а дата выхода игры зависит от GTA 6

На данный момент выход Fable запланирован на осень 2026 года для платформ Xbox Series X|S, PC и PlayStation 5.

13
31
Комментарии:  31
Ваш комментарий
PunksPlay

1000 афроамериканцев это не уникально

14
нитгитлистер

999. 1 белый вон на скрине в роли нищюцка всё же есть))

5
UnabridgedTahm

какая разница ты все ровно не купишь так что рот закрой

3
William Dwight

И у каждого будет свой уникальный гендэр и оттенок коричневого

8
ModestDL

Нехило так пиарят игру. Fable уже даже перебила экспедицию 33 по частоте новостей. Буквально каждый пук по игре оборачивают в новость.

5
sapov

Бонусы не пахнут

3
ModestDL sapov

Так это не только на ПГ. Майки глобально прогревают публику на покупку этого.

3
ratte88 ModestDL

Видать, до этих дебилов после аутер ворлда и абобы дошло, что игру ещё и рекламить надо ради продаж

нитгитлистер

а теперь вспоминаем их отрытую приверженность 6-тицветной повестке и "уникальные нпс" заиграли новыми красками))

5
Константин335

А что еще будет в игре? Ну почему вы только о плохом думаете? Может там будет интересный геймплей, открытый мир, механики и т.д.

3
нитгитлистер Константин335

если будет то ладно можно и простить неприятные моменты

1
Кей Овальд

И все эти уникальные снежинки будут азиатами или неграми, мы уже поняли. :))

5
mon1332

В оригинальной Fable они отсутствуют?) Там на обучении вроде тебя встречает сразу темнокожая девочка со своим папашей и в принципе их полно в игре.

4
ka27 mon1332

https://www.playground.ru/fable_2026/news/igroki_vysmeyali_zhenskuyu_animatsiyu_pohodki_u_muzhskih_personazhej_v_fable-1819329#32448543

mon1332 ka27

Я в игру игру играл. Так ответишь мне на мой вопрос или я не прав?)

MunchkiN 616

если прям диалоги будут это реально крутая тема. в фейблах всякие бердежи и звки были. хотя для рпг наверно этого достаточно.

2
Balmont92

Отказались от процедурной генерации, чтобы случайно красивый персонаж не получился.

1
era aoi

Прям как у тода говарда с его тысячью планет)

Contriver

То как они улучшили оригинальные идеи игры это очень круто. Рад что избавились от чернобелой моральной системы, никогда не играю за злодеев и изза этого игра супер линейной была, что не событие поступай хорошо, никаких сложных выборов, никаких делем. Если делаешь выбор в игре, он должен быть интересным, и не всегда предсказуемым, чтобы игрок мог испытывать волнение от того какой же результат он получит, правильно ли он поступает, это на самом деле одно из идеальных воплощений настоящей серой морали. Система репутации и титулов на это отлично работает, вообще красавцы. Ну и рад что боевку на порядок лучше сделали чем в оригинальных играх, она там была абы как простенько сделана. Про графику и настоящий опенворлд можно даже не упоминать

Azimut zvuk

"Уникальных" это уже плохая новость!Бедное слово извратили)

ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ