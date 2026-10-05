В новой Fable игроки смогут выселять жителей Альбиона на улицу ради наживы

Студия Playground Games продемонстрировала очередную игровую механику грядущего перезапуска Fable, связанную с покупкой недвижимости. Разработчики подтвердили, что свобода выбора останется ключевым элементом франшизы, и в Альбионе самая могущественная магия — это далеко не всегда заклинания. Иногда достаточно обычного клочка бумаги, чтобы в миг перевернуть жизнь целой семьи.
Авторы ставят игроков перед жестким моральным выбором: что делать с доступным жильем? Судя по опубликованным материалам, в игре будет представлено три основных пути взаимодействия с недвижимостью:
- Заселиться в дом самостоятельно;
- Сдать его в аренду и стать арендодателем;
- Выставить прежних хозяев за дверь.
Сопутствующий официальный комментарий к геймплею идеально отражает фирменный черный юмор серии: в результате циничных действий игрока бывшие владельцы могут в буквальном смысле остаться ни с чем посреди мостовой.
Этим коротким анонсом создатели Fable в очередной раз подчеркивают, что даже такие рутинные геймплейные системы, как владение недвижимостью, будут завязаны на глубоком моральном выборе и пропитаны тем самым культовым британским юмором.
Напомним, что релиз амбициозной RPG запланирован на 23 февраля 2027 года для платформ PC, Xbox Series X/S и PlayStation 5.
с учетом очень короткой сюжетки, в этой игре придется вот этим всем и заниматься! Да