В новой Fable игроки смогут выселять жителей Альбиона на улицу ради наживы

Студия Playground Games продемонстрировала очередную игровую механику грядущего перезапуска Fable, связанную с покупкой недвижимости. Разработчики подтвердили, что свобода выбора останется ключевым элементом франшизы, и в Альбионе самая могущественная магия — это далеко не всегда заклинания. Иногда достаточно обычного клочка бумаги, чтобы в миг перевернуть жизнь целой семьи.

Авторы ставят игроков перед жестким моральным выбором: что делать с доступным жильем? Судя по опубликованным материалам, в игре будет представлено три основных пути взаимодействия с недвижимостью:

Заселиться в дом самостоятельно;

Сдать его в аренду и стать арендодателем;

Выставить прежних хозяев за дверь.

Сопутствующий официальный комментарий к геймплею идеально отражает фирменный черный юмор серии: в результате циничных действий игрока бывшие владельцы могут в буквальном смысле остаться ни с чем посреди мостовой.

Этим коротким анонсом создатели Fable в очередной раз подчеркивают, что даже такие рутинные геймплейные системы, как владение недвижимостью, будут завязаны на глубоком моральном выборе и пропитаны тем самым культовым британским юмором.

Напомним, что релиз амбициозной RPG запланирован на 23 февраля 2027 года для платформ PC, Xbox Series X/S и PlayStation 5.