В предстоящей Fable не будет русской локализации

Вчера компания Microsoft сообщила о том, что новая часть Fable выйдет 23 февраля 2027 года, и вместе с тем открыла предзаказы игры.

Пользователи заметили, что, к сожалению, на официальной страницы игры в Steam так и не появилось упоминание о наличии поддержки русского языка. И если раньше это можно было списать на то, что Microsoft не указала все имеющиеся локализации, то после старта предзаказов, скорее всего, этот список уже окончательный и русского языка в нём нет.

Любопытно, что у Halo: Campaign Evolved и Gears of War: E-Day, при этом, заявлен русский текстовый перевод.