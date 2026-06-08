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Fable 23.02.2027
Экшен, Ролевая, Слэшер, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
6.8 486 оценок

В предстоящей Fable не будет русской локализации

AceTheKing AceTheKing

Вчера компания Microsoft сообщила о том, что новая часть Fable выйдет 23 февраля 2027 года, и вместе с тем открыла предзаказы игры.

Пользователи заметили, что, к сожалению, на официальной страницы игры в Steam так и не появилось упоминание о наличии поддержки русского языка. И если раньше это можно было списать на то, что Microsoft не указала все имеющиеся локализации, то после старта предзаказов, скорее всего, этот список уже окончательный и русского языка в нём нет.

Любопытно, что у Halo: Campaign Evolved и Gears of War: E-Day, при этом, заявлен русский текстовый перевод.

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Комментарии:  73
Ваш комментарий
Satana Mogila

Стыдно не знать английский в 2026....

104
ОТСТУПНИК Style

ваще пох, оформил предзаказ на премиум.

36
UralGames83Ru

Да и к черту этот мусор 😉

31
Rio17

Ну и нах** они пошли тогда петухи

28
QueasyRush

зато готика фул рус, вот и думайте, тем более фэйбл по сравнению с готикой как рпг это мусор лютый казуальный клоунский

23
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