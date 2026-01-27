ЧАТ ИГРЫ
В Xbox не боятся GTA 6 и выпустят Fable в "нужное время"

Gutsz Gutsz

Совсем недавно в сети активно обсуждали слухи о том, что Microsoft может скорректировать график релизов своих блокбастеров, опасаясь конкуренции с Grand Theft Auto 6. Инсайдеры утверждали, что окончательное решение о дате выхода перезапуска Fable будет принято только летом и будет напрямую зависеть от того, перенесет ли Rockstar свою игру или нет. Однако руководство Xbox поспешило успокоить фанатов, заявив, что у них есть своя стратегия, и паниковать из-за "800-футовой гориллы" в виде GTA 6 никто не собирается.

Слух: возможность менять внешность в Fable появилась после критики в сети, а дата выхода игры зависит от GTA 6

Глава Xbox Game Studios Крейг Дункан в интервью GamesRadar+ прокомментировал потенциальное столкновение с GTA 6 осенью 2026 года. По его словам, Microsoft не строит свои планы исключительно с оглядкой на Rockstar.

Они сделают то, что должны сделать. А моя работа — делать то, что лучше для наших игр. Так что да, мы не… всегда есть другие игры и всегда есть другие факторы, которые нам нужно учитывать.

— отметил Дункан.

Главный приоритет Xbox — обеспечить каждому проекту собственное пространство или, как выразился Дункан, «кислород». Расписание релизов сейчас плотное как никогда: конкуренция идет не только с другими играми, но и с кинопремьерами, музыкой и другими развлечениями. Дункан подчеркнул, что они стараются избегать накладок, когда их собственные хиты выходят в одно и то же время, как это было в октябре 2025 года.

Таким образом, несмотря на мрачные прогнозы инсайдеров, в руководстве компании сохраняют спокойствие. Fable выйдет тогда, когда будет готова, и Microsoft постарается найти для сказочного приключения идеальное окно, даже если на горизонте маячит крупнейший релиз десятилетия.

Смена внешности, невероятный Альбион и дата выхода: Playground Games раскрывает новые подробности перезапуска Fable

Напомним, выход Fable запланирован на осень 2026 года.

Corpsegrinder

А чего собственно бояться то ?

Игры для совершенно разных аудиторий, что собственно ролики и скрины уже показали. В одной симпотные девчонки, дойки и обтягивающие платья. Во второй мужики ходят как бабы задницей вертят, извиваясь и стрёмные клуши.

Соответственно игра для среднестатистического потребителя никаким боком не пересекается с игрой для заднеприводных и других "различных".

Генерал Анатолий

Боятся того, что все будут играть и говорить о GTA, а не про Fable, это же очевидно? Уж явно выпуск рядом с GTA никак не поднимет продажи игры, это и ежу понятно

Kenn1y

Вот тоже не пойму, как выход одной игры связан с другой, те, кто реально увлекаются играми, купят все важные для них релизы, вопрос в другом, во что из них они поиграют в первую очередь.

Генерал Анатолий Kenn1y

Выпускать эксклюзив свой платформы в то же время, когда на нее выходит самая ожидаемая и хайповая игра в истории такая себе стратегия (хотя с нынешним руководством Microsoft и такое может быть)

ModestDL

В Xbox не боятся GTA 6 - поэтому смело и без страха выпустят Fable как можно дальше от даты релиза GTA 6.

Константин335

А вот это зря не боятся

PersonalBarnabas

Тут стим и с-ка основная аудитория будет для Fable. Если на них игра выстрелит то для них уже гуд. GTA6 это в основном плойка и чутка старший бокс. Так что да, смысл бояться. Да и совершенно разные игры

МАХАН МАХАНОВИЧ

Лучший год для Xbox

Kenn1y

Если выкатят новую консоль, которая будет лучше PS5 Pro, то да, за счёт GTAVI могут не хило поднять.

МАХАН МАХАНОВИЧ Kenn1y

Да ничего особо не изменится для бокса от выпуска консоли. Если бы выкатили портативку(вместо эски новой) и стационарную консоль, вот на это я бы посмотрел.

Ник Добрый

А зря, уже тревожные звоночки идут по интернету!

PICTURE ORGANIC

А чего им переживать то? Они итак уже привыкли, что все их игры проваливаются.

Fatcannabis

Верно написано про серию ГТА, провальная скучная унылая игра, про тупых гангстеров

MAXIM28_10_1998

GTA безусловном утрет всем нос, но есть чудики которым не нужна GTA, им нравится фантастическая небывалая дичь

AffaBeL3

Да я лучше в фейбл или росомаху поиграю. Чем в гта, где от части к части ничего толково нет , езди стреляй, ваууу. Сюжет как и 5 будет , убогий

Rio17

Можно не бояться, так как на PS5 будут играть в GTA в первую очередь, а вот на PC есть все шансы выстрелить