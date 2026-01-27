В Xbox не боятся GTA 6 и выпустят Fable в "нужное время"

Совсем недавно в сети активно обсуждали слухи о том, что Microsoft может скорректировать график релизов своих блокбастеров, опасаясь конкуренции с Grand Theft Auto 6. Инсайдеры утверждали, что окончательное решение о дате выхода перезапуска Fable будет принято только летом и будет напрямую зависеть от того, перенесет ли Rockstar свою игру или нет. Однако руководство Xbox поспешило успокоить фанатов, заявив, что у них есть своя стратегия, и паниковать из-за "800-футовой гориллы" в виде GTA 6 никто не собирается.

Глава Xbox Game Studios Крейг Дункан в интервью GamesRadar+ прокомментировал потенциальное столкновение с GTA 6 осенью 2026 года. По его словам, Microsoft не строит свои планы исключительно с оглядкой на Rockstar.

Они сделают то, что должны сделать. А моя работа — делать то, что лучше для наших игр. Так что да, мы не… всегда есть другие игры и всегда есть другие факторы, которые нам нужно учитывать.

— отметил Дункан.

Главный приоритет Xbox — обеспечить каждому проекту собственное пространство или, как выразился Дункан, «кислород». Расписание релизов сейчас плотное как никогда: конкуренция идет не только с другими играми, но и с кинопремьерами, музыкой и другими развлечениями. Дункан подчеркнул, что они стараются избегать накладок, когда их собственные хиты выходят в одно и то же время, как это было в октябре 2025 года.

Таким образом, несмотря на мрачные прогнозы инсайдеров, в руководстве компании сохраняют спокойствие. Fable выйдет тогда, когда будет готова, и Microsoft постарается найти для сказочного приключения идеальное окно, даже если на горизонте маячит крупнейший релиз десятилетия.

Напомним, выход Fable запланирован на осень 2026 года.