В Xbox не боятся GTA 6 и выпустят Fable в "нужное время"

Совсем недавно в сети активно обсуждали слухи о том, что Microsoft может скорректировать график релизов своих блокбастеров, опасаясь конкуренции с Grand Theft Auto 6. Инсайдеры утверждали, что окончательное решение о дате выхода перезапуска Fable будет принято только летом и будет напрямую зависеть от того, перенесет ли Rockstar свою игру или нет. Однако руководство Xbox поспешило успокоить фанатов, заявив, что у них есть своя стратегия, и паниковать из-за "800-футовой гориллы" в виде GTA 6 никто не собирается.
Глава Xbox Game Studios Крейг Дункан в интервью GamesRadar+ прокомментировал потенциальное столкновение с GTA 6 осенью 2026 года. По его словам, Microsoft не строит свои планы исключительно с оглядкой на Rockstar.
Они сделают то, что должны сделать. А моя работа — делать то, что лучше для наших игр. Так что да, мы не… всегда есть другие игры и всегда есть другие факторы, которые нам нужно учитывать.
— отметил Дункан.
Главный приоритет Xbox — обеспечить каждому проекту собственное пространство или, как выразился Дункан, «кислород». Расписание релизов сейчас плотное как никогда: конкуренция идет не только с другими играми, но и с кинопремьерами, музыкой и другими развлечениями. Дункан подчеркнул, что они стараются избегать накладок, когда их собственные хиты выходят в одно и то же время, как это было в октябре 2025 года.
Таким образом, несмотря на мрачные прогнозы инсайдеров, в руководстве компании сохраняют спокойствие. Fable выйдет тогда, когда будет готова, и Microsoft постарается найти для сказочного приключения идеальное окно, даже если на горизонте маячит крупнейший релиз десятилетия.
Напомним, выход Fable запланирован на осень 2026 года.
А чего собственно бояться то ?
Боятся того, что все будут играть и говорить о GTA, а не про Fable, это же очевидно? Уж явно выпуск рядом с GTA никак не поднимет продажи игры, это и ежу понятно
Вот тоже не пойму, как выход одной игры связан с другой, те, кто реально увлекаются играми, купят все важные для них релизы, вопрос в другом, во что из них они поиграют в первую очередь.
Выпускать эксклюзив свой платформы в то же время, когда на нее выходит самая ожидаемая и хайповая игра в истории такая себе стратегия (хотя с нынешним руководством Microsoft и такое может быть)
В Xbox не боятся GTA 6 - поэтому смело и без страха выпустят Fable как можно дальше от даты релиза GTA 6.
А вот это зря не боятся
Тут стим и с-ка основная аудитория будет для Fable. Если на них игра выстрелит то для них уже гуд. GTA6 это в основном плойка и чутка старший бокс. Так что да, смысл бояться. Да и совершенно разные игры
Лучший год для Xbox
Если выкатят новую консоль, которая будет лучше PS5 Pro, то да, за счёт GTAVI могут не хило поднять.
Да ничего особо не изменится для бокса от выпуска консоли. Если бы выкатили портативку(вместо эски новой) и стационарную консоль, вот на это я бы посмотрел.
А зря, уже тревожные звоночки идут по интернету!
А чего им переживать то? Они итак уже привыкли, что все их игры проваливаются.
GTA безусловном утрет всем нос, но есть чудики которым не нужна GTA, им нравится фантастическая небывалая дичь
Да я лучше в фейбл или росомаху поиграю. Чем в гта, где от части к части ничего толково нет , езди стреляй, ваууу. Сюжет как и 5 будет , убогий
Можно не бояться, так как на PS5 будут играть в GTA в первую очередь, а вот на PC есть все шансы выстрелить