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Fable 23.02.2027
Экшен, Ролевая, Слэшер, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
6.8 486 оценок

Валет Мечей, оборотни и петухи - Microsoft показала новые скриншоты Fable

AceTheKing AceTheKing

Компания Microsoft показала новые скриншоты из предстоящей экшен-RPG Fable от студии Playground Games.

На них представлен Валет Мечей, антагонист оригинальной игры. В оригинальной игре Джека можно было спасти только если игрок становился злодеем. Кроме того, на скриншотах показаны различные ситуации, враги и персонажи из игры.

Релиз Fable состоится 23 февраля 2027 года на PC, Xbox Series X/S и PS5.

Скриншоты
16
34
Комментарии:  34
Ваш комментарий
MNM 777

а вот эти почему не показала ?

15
GayFish

Красивый игровой мир и все персонажи уроды как на подбор, одним словом типичная западная ААА игра.

11
Red Salamandra

А вот и скриншоты из трейлера подъехали. Оболдаенная новость. (Нет)

5
BluntZebulon
В оригинальной игре Джека можно было спасти только если игрок становился злодеем

От чего спасти? Это был абсолютный антагонист без намёка на исправление. И герой мочи лего в любом случае. Вопрос был только в том, оденет ли он маску и примет его личность. Ни о каком спасении речи не было

5
FlyRazer

Надеюсь будут моды на изменения внешности всех персонажей, иначе такое...

2
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