Валет Мечей, оборотни и петухи - Microsoft показала новые скриншоты Fable

Компания Microsoft показала новые скриншоты из предстоящей экшен-RPG Fable от студии Playground Games.

На них представлен Валет Мечей, антагонист оригинальной игры. В оригинальной игре Джека можно было спасти только если игрок становился злодеем. Кроме того, на скриншотах показаны различные ситуации, враги и персонажи из игры.

Релиз Fable состоится 23 февраля 2027 года на PC, Xbox Series X/S и PS5.