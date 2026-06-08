Валет Мечей, оборотни и петухи - Microsoft показала новые скриншоты Fable

Компания Microsoft показала новые скриншоты из предстоящей экшен-RPG Fable от студии Playground Games.
На них представлен Валет Мечей, антагонист оригинальной игры. В оригинальной игре Джека можно было спасти только если игрок становился злодеем. Кроме того, на скриншотах показаны различные ситуации, враги и персонажи из игры.
Релиз Fable состоится 23 февраля 2027 года на PC, Xbox Series X/S и PS5.
а вот эти почему не показала ?
Красивый игровой мир и все персонажи уроды как на подбор, одним словом типичная западная ААА игра.
А вот и скриншоты из трейлера подъехали. Оболдаенная новость. (Нет)
От чего спасти? Это был абсолютный антагонист без намёка на исправление. И герой мочи лего в любом случае. Вопрос был только в том, оденет ли он маску и примет его личность. Ни о каком спасении речи не было
Надеюсь будут моды на изменения внешности всех персонажей, иначе такое...