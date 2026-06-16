"Вам не стоит злить стражников": разработчики Fable обещают подарить достойный челлендж на высоком уровне сложности

После недавней презентации геймплея перезапуска Fable некоторые игроки остались недовольны слишком лёгкими боевыми столкновениями. Студия Playground Games, известная по серии Forza Horizon, поспешила успокоить поклонников: увиденное — лишь малая часть боевой системы, продемонстрированная на самом легком уровне сложности.

Отвечая на комментарии в социальной сети X (бывший Twitter), создатели Fable заверили, что стражники Альбиона не настолько безобидны.

Мы обещаем, что далеко не вся стража решила попивать чай прямо посреди смены, — с иронией отреагировали в Playground Games. — Наша команда просто записывала игровой процесс на уровне сложности "Сюжет". Это самый щадящий способ насладиться прогулкой по Альбиону.

Для тех, кто жаждет настоящего вызова, авторы подготовили более суровые опции:

Если вы предпочитаете более суровый прием, то на высоких уровнях сложности городская стража моментально вспомнит всё своё обучение и станет гораздо менее... вежливой.

Кроме того, Playground Games поспешили развеять еще одно опасение игроков, касающееся внутриигровой экономики. Внимательные зрители заметили, что за одно успешное выполнение мини-игры в кузнице герой демоверсии смог заработать баснословную сумму денег, которой вполне хватило бы на покупку целого дома.

Разработчики подтвердили, что в презентации цифры были искусственно «выкручены» исключительно ради показа самой системы в сжатый хронометраж презентации. На момент официального релиза экономика игры будет строго сбалансирована, и игрокам предстоит приложить гораздо больше усилий, чтобы разбогатеть в фэнтезийном мире.

До выхода перезапуска Fable остается еще достаточно времени, так что все механики, как боевые, так и экономические, предстанут в доработанном виде уже 23 февраля 2027 года, когда состоится официальный релиз на платформах ПК и консолях Xbox.