VGC: Новая Fable выйдет на PS5 одновременно с PC и Xbox Series X/S

Редактор издания VGC Энди Робинсон сообщает о том, что студия Playground Games уже давно занимается созданием версии ролевой игры Fable для консоли PS5. Робинсон уверен, что релиз Fable на PS5 состоится одновременно с PC и Xbox.

Тем не менее, он отметил, что подобные планы всегда могут быть скорректированы. Ситуация с гоночным симулятором Forza Horizon 6 отличается - проект попросту не готов к одновременному выпуску на всех платформах, поэтому PS5-версия выйдет с небольшой задержкой.

Также Робинсон подтвердил информацию других инсайдеров о том, что на предстоящей презентации Developer_Direct представят четвертую, пока секретную игру. Она разрабатывается одной из внутренних студий Xbox и будет иметь меньший масштаб по сравнению с другими проектами на презентации.