VGC: Новая Fable выйдет на PS5 одновременно с PC и Xbox Series X/S

Редактор издания VGC Энди Робинсон сообщает о том, что студия Playground Games уже давно занимается созданием версии ролевой игры Fable для консоли PS5. Робинсон уверен, что релиз Fable на PS5 состоится одновременно с PC и Xbox.
Тем не менее, он отметил, что подобные планы всегда могут быть скорректированы. Ситуация с гоночным симулятором Forza Horizon 6 отличается - проект попросту не готов к одновременному выпуску на всех платформах, поэтому PS5-версия выйдет с небольшой задержкой.
Также Робинсон подтвердил информацию других инсайдеров о том, что на предстоящей презентации Developer_Direct представят четвертую, пока секретную игру. Она разрабатывается одной из внутренних студий Xbox и будет иметь меньший масштаб по сравнению с другими проектами на презентации.
Лишь бы не была как убогая третья часть.
Да нормальная 3, звёзд конечно с неба не хватает, но на раз пройти - норм
Вот это правильный подход, а не тупизна с тем что сперва на консолях, потом еще где-то.
Ну не у всех есть деньги, что бы так сделать, вот например Рокстары, бедная компания. :D
Лучше бы одновременно вышла Forza Horizon 6