Вот вам и выбор игроков... Тему с просьбой добавить русский язык в Fable удалили с сайта Xbox - причина известна

Не так давно мы писали про массовую попытку фанатов достучаться до разработчиков и издателя с просьбой добавить в грядущий перезапуск Fable поддержку русского языка. Тема на официальном портале для обратной связи Xbox Player Voice оказалась чрезвычайно популярной. Петиция быстро собрала более 10 000 подписей и практически вошла в топ-5 самых горячих обсуждений площадки, закрепившись на почетном шестом месте.
Хотелось бы написать, что разработчики обратили внимание на высокий спрос и прислушались к своей аудитории, но, увы... Буквально на днях популярную тему просто молча удалили с платформы, и все собранные с таким трудом десятки тысяч голосов игроков попросту канули в Лету. Представители Microsoft и Playground Games не оставили никаких комментариев о том, удален ли запрос окончательно или лишь временно скрыт модерацией. Пользователи сети уже с горькой иронией называют произошедшее очередной «Xbox-победой» топ-менеджмента над собственным комьюнити. Учитывая такой радикальный жест, можно с уверенностью сказать, что в новой Fable, релиз которой намечен на февраль 2027 года, уже точно не будет русского языка на старте.
Впрочем, сильно расстраиваться из-за этой ситуации не стоит. В современной игровой индустрии всегда остается мизерный шанс, что официальная текстовая локализация каким-то чудом будет тихо добавлена ближе к релизу. Но даже если чуда не случится, расстраиваться рано — крупные релизы такого калибра сегодня без проблем и крайне оперативно переводятся талантливыми командами энтузиастов. Отечественное сообщество моддеров наверняка выпустит качественный русификатор вскоре после премьеры сказочной RPG.
UPD. В сети достаточно быстро выяснилась официальная причина удаления петиции с сайта. Как сообщается, тема была создана одним из подписчиков блогера DeadP47. По его словам, сразу после удаления ему пришло письмо на почту с объяснением причины. Как и ожидалось она довольна банальна - тема якобы нарушила "политику" Microsoft без какой-либо конкретики.
Ну и правильно сделали, учите английский язык и срочно на нем скоро будет разговаривать весь мир а остальные языки вымрут за ненадобностью. Тем более сколько бы игроков купило этот Фейбл от тех, что зашли и попросили русскую локализацию дай бог 1% остальные бы в день релиза побежали просто газку форумчанам на рутрекере поддавать как обычно
И еще раз повозили по лицу тем кто на коленях просил. Что было и ожидаемо.
Есть один способ, НЕ ПОКУПАТЬ. Нет русского языка? Скип! Всё! Нету других вариантов как повлиять на них. Не хотят наши деньги, не тратьте время чтобы им их дать. Уважайте себя. Игр и так полно, без игры вы не останетесь.
свобода слова и деpьмократия - она такая
ой как неожиданно, сделаем удивленное лицо. Глупо было ожидать чего-то другого от этой конторы солнышек
Нейронка в помощь , текстовый русификатор быстро сделают
А касаемо того, что нет русской озвучки, то реально уже пора английский всем учить, ибо уровень озвучки в оригинале не сравнится ни с одной другой( ведьмак 3 исключение )