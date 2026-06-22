Вот вам и выбор игроков... Тему с просьбой добавить русский язык в Fable удалили с сайта Xbox - причина известна

Не так давно мы писали про массовую попытку фанатов достучаться до разработчиков и издателя с просьбой добавить в грядущий перезапуск Fable поддержку русского языка. Тема на официальном портале для обратной связи Xbox Player Voice оказалась чрезвычайно популярной. Петиция быстро собрала более 10 000 подписей и практически вошла в топ-5 самых горячих обсуждений площадки, закрепившись на почетном шестом месте.

Хотелось бы написать, что разработчики обратили внимание на высокий спрос и прислушались к своей аудитории, но, увы... Буквально на днях популярную тему просто молча удалили с платформы, и все собранные с таким трудом десятки тысяч голосов игроков попросту канули в Лету. Представители Microsoft и Playground Games не оставили никаких комментариев о том, удален ли запрос окончательно или лишь временно скрыт модерацией. Пользователи сети уже с горькой иронией называют произошедшее очередной «Xbox-победой» топ-менеджмента над собственным комьюнити. Учитывая такой радикальный жест, можно с уверенностью сказать, что в новой Fable, релиз которой намечен на февраль 2027 года, уже точно не будет русского языка на старте.

Впрочем, сильно расстраиваться из-за этой ситуации не стоит. В современной игровой индустрии всегда остается мизерный шанс, что официальная текстовая локализация каким-то чудом будет тихо добавлена ближе к релизу. Но даже если чуда не случится, расстраиваться рано — крупные релизы такого калибра сегодня без проблем и крайне оперативно переводятся талантливыми командами энтузиастов. Отечественное сообщество моддеров наверняка выпустит качественный русификатор вскоре после премьеры сказочной RPG.

UPD. В сети достаточно быстро выяснилась официальная причина удаления петиции с сайта. Как сообщается, тема была создана одним из подписчиков блогера DeadP47. По его словам, сразу после удаления ему пришло письмо на почту с объяснением причины. Как и ожидалось она довольна банальна - тема якобы нарушила "политику" Microsoft без какой-либо конкретики.