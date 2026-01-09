"Время пришло": Playground Games обещают детальную демонстрацию Fable на Xbox Developer Direct 22 января

Playground Games официально подтвердила, что Fable буде в центре внимания предстоящего Xbox Developer Direct, который состоится 22 января в 21:00 по московскому времени. Ранее Microsoft лишь намекала на присутствие игры, теперь же поклонники франшизы могут рассчитывать на подробное представление новой ролевой игры.

«Мы работаем над Fable уже очень, очень долго. Настало время показать вам что-то большее. Гораздо больше», — отметили разработчики в официальном аккаунте игры в X, приглашая фанатов настроиться на первый полноценный «Deep Dive». Судя по всему, на мероприятии будет раскрыто много информации о мире, геймплейных механиках и новых особенностях франшизы, что делает презентацию ключевым событием для поклонников ролевых игр. Вполне вероятно, что мы узнаем дату выхода и начнется прием предзаказов.

Помимо Fable, на Xbox Developer Direct будут представлены Forza Horizon 6 — ещё один проект Playground Games, а также Beast of Reincarnation от Game Freak. Исторически Xbox Developer Direct сопровождается сюрпризами, так что не исключено, что во время трансляции появится и четвёртая секретная игра.

Таким образом, Fable, судя по сообщениям разработчиков, окажется в центре внимания события, а фанаты могут ожидать глубокое погружение в новую главу франшизы и подробный обзор игровых особенностей, которые формируют одну из самых ожидаемых RPG 2026 года.