"Время пришло": Playground Games обещают детальную демонстрацию Fable на Xbox Developer Direct 22 января

Playground Games официально подтвердила, что Fable буде в центре внимания предстоящего Xbox Developer Direct, который состоится 22 января в 21:00 по московскому времени. Ранее Microsoft лишь намекала на присутствие игры, теперь же поклонники франшизы могут рассчитывать на подробное представление новой ролевой игры.
«Мы работаем над Fable уже очень, очень долго. Настало время показать вам что-то большее. Гораздо больше», — отметили разработчики в официальном аккаунте игры в X, приглашая фанатов настроиться на первый полноценный «Deep Dive». Судя по всему, на мероприятии будет раскрыто много информации о мире, геймплейных механиках и новых особенностях франшизы, что делает презентацию ключевым событием для поклонников ролевых игр. Вполне вероятно, что мы узнаем дату выхода и начнется прием предзаказов.
Помимо Fable, на Xbox Developer Direct будут представлены Forza Horizon 6 — ещё один проект Playground Games, а также Beast of Reincarnation от Game Freak. Исторически Xbox Developer Direct сопровождается сюрпризами, так что не исключено, что во время трансляции появится и четвёртая секретная игра.
Таким образом, Fable, судя по сообщениям разработчиков, окажется в центре внимания события, а фанаты могут ожидать глубокое погружение в новую главу франшизы и подробный обзор игровых особенностей, которые формируют одну из самых ожидаемых RPG 2026 года.
вообще пох на внешнку
внешка гг максимум 0.5 балла снимает игре
Окно Овертона работает. Раньше блевались с левацкой повестки и уродов, теперь нам всё равно.
в йотей ацу так себе - а у меня платина
в интергалактике лысая бабище будет, в фейбле тоже не красотка, ну что теперь от игр отказываться из за мелочей
+ это стеб самой гг, что в 1 части ты курощуп деревенщина, что тут
даже весь первый трейлер фейбла это стеб над гг какая она деревня
Я представляю какая у тебя баба)
Забавно наблюдать горение отдельных персонажей по поводу гротескной внешности ГГ. Ребяты, у вас же есть все эти бесконечные китайско-корейские дрочильни с трясущимися анимэшными сиськами и большими попами. Не каждая игра должна быть такой, какой ее хотят видеть любители однорукого гейминга.
Т.е. вам нравится играть за крокодила? Это не парень и не девушка. Это вообще не пойми что. Какой-то транс блин. Кстати, как вам новая ДА, оценили?
Мне нравится играть в интересные игры, и уровень сосочности персонажа, за которого я играю, мне неважен. Что касается Вейлгуарда, то игра норм, на 7 из 10. Геймплей неплох, картинка супер, но сюжет и персонажи пососные.
Причем тут бюст, вы лицо видели? Это-же конкретный транс. Гейгвард полная лажа. сюжет писал ИИ, персы соевые, геймплей 3-х кнопочный в угоду агушам, а графикой сейчас уже никого не удивишь. Ссистемы крафта и прогрессии нет, как в предыдущих частях. шмота минимум, скилов мало, магии крови нет, из активных скилов всего 2 против вроде 5-ти из 1-ой части. больше 5-ти я ей не дам и то по старой дружбе.
только бы Ужасного заменили на кого нибудь получше
разве что еще чернее сделали, на большее надежды нет
ничего не поменяли сволочи , та же моделька с бакенбардами и останется )
Если бы был выбор, я всё же выбрал бы играть за ту, что слева.
Слева лицо перса прикольнее, оно подходит характеру и роду занятий героини, а справа просто красивая девушка.
Для идеала нужна золотая середина.
Жду и верю в хорошую игру
Уверен, что в игре будет редактор персонажа, подобный тем, что встречаются в классических RPG. Игрок сможет выбрать любой пол и создать внешность по своему вкусу, а эта девушка в трейлерах - это просто рекламный образ.
Не особо слежу за новостями игры, так что, возможно, разработчики уже подтверждали или опровергали это.
Вряд ли. Фабла это юмористическое фэнтэзи, внешность героини тут скорее всего не баг, а фича.
надеюсь они уберут того персонажа виде бородатой женщины которая переседела в солярии!
Не называйте это чудо женщиной!
Мне кажется *Детальной демонстрации* этого чуда из Фабли никто не ждет. Мы уже видели достаточно.
Я уже тут писал, что уверен: в игре будет редактор персонажа, как в классических RPG. Но если это не так, и тут фиксированный герой, то эта не привлекательная особа не заставит меня отказаться от сюжета, мира, атмосферы и геймплея. Я смотрел трейлер, и, за исключением лица героини, всё выглядело потрясающе.
Если внешку персонажа нельзя настроить, то мне такой Фубля не нужен!
чё то не могу на плйграунде оставить коммент - сайт сломали? // Jaxredjex Baron