"Всё идёт хорошо" - по словам коммерческого директора Xbox, Fable находится в отличном состоянии

Как уже сообщалось, релиз Fable был отложен и состоится в феврале 2027 года вместо конца 2026 года. Очевидно, причина в том, чтобы игра не конкурировала со многими крупными проектами, выходящими осенью, включая GTA 6.

Кроме того, Xbox подтвердила, что игра находится «в отличном состоянии», поэтому не стоит предполагать, что есть какие-либо проблемы с её разработкой. Главный коммерческий директор Xbox Мэтт Бути рассказал о ходе разработки Fable во время официального подкаста Xbox.

Мы говорили о Forza Horizon 6 и о том, как хорошо работает команда Playground. Они также отлично справляются с Fable. Игра в отличной форме. Команда очень уверена в своих силах. Мы рады тому, как развивается игра.



Мы хотим, чтобы у игры был свой собственный временной промежуток, поэтому мы переносим релиз с осени на февраль. И опять же, мы действительно хотим, чтобы у игры был свой звёздный час.

Он также намекнул, что фанаты «узнают больше» на Xbox Games Showcase.

Нам будет что показать. Все складывается очень хорошо, много интересного.