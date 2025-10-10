Windows Central: Microsoft расскажет про Fable в январе, а State of Decay 3 выйдет не раньше 2027 года

Джез Корден, редактор Windows Central, сообщил, что игровое подразделение Microsoft скоро вновь напомнит о ролевом экшене Fable, который уже много лет разрабатывается студией Playground Games.

По его словам, подробности об игре станут известны в январе 2026 года, возможно, в рамках одной из мини-презентаций Xbox, которые компания проводит ежегодно. Что касается другого долгостроя, State of Decay 3, Корден отметил, что демонстрации игры пока ожидать не стоит: проект находится на более ранней стадии разработки по сравнению с Fable.

Тем не менее, игре было выделено дополнительное финансирование, и внутри Microsoft её рассматривают как один из ключевых проектов.