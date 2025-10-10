ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Fable 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
7 359 оценок

Windows Central: Microsoft расскажет про Fable в январе, а State of Decay 3 выйдет не раньше 2027 года

AceTheKing AceTheKing

Джез Корден, редактор Windows Central, сообщил, что игровое подразделение Microsoft скоро вновь напомнит о ролевом экшене Fable, который уже много лет разрабатывается студией Playground Games.

По его словам, подробности об игре станут известны в январе 2026 года, возможно, в рамках одной из мини-презентаций Xbox, которые компания проводит ежегодно. Что касается другого долгостроя, State of Decay 3, Корден отметил, что демонстрации игры пока ожидать не стоит: проект находится на более ранней стадии разработки по сравнению с Fable.

Тем не менее, игре было выделено дополнительное финансирование, и внутри Microsoft её рассматривают как один из ключевых проектов.

9
2
Комментарии:  2
Ваш комментарий
WerGC

они вообще что нибудь выпустили кроме гоночек и хало или только умеют покупать и закрывать

2
СнопакДоминатор

Так долго что уже и по.уй, что на одно, что на второе.

1