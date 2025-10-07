Питер Молиньё признался, что слишком рано сдался при разработке Fable 3: "Мне следовало бороться"

Создатель Fable Питер Молиньё откровенно рассказал о своём сожалении по поводу того, как проходила работа над Fable 3. В интервью журналу Edge легендарный геймдизайнер признал, что одной из главных причин неравномерного качества игры стала банальная нехватка времени.

По словам Молиньё, изначально проект должен был разрабатываться три года, однако студии Lionhead выделили всего 18 месяцев. «Идея была проста, — вспоминает он. — Ты был героем, теперь стань королём и почувствуй моральную тяжесть власти. Но нам дали лишь полтора года».

Молиньё покинул Lionhead в 2012 году — решение, о котором теперь жалеет. После его ухода издатель собирался закрыть студию, но разработчику удалось убедить руководство, что команда всё ещё способна приносить прибыль. Благодаря этому Lionhead просуществовала до 2016 года.

«Мне следовало бороться за большее количество времени. Если бы я остался, я бы сказал: “Игра не готова”. Это тревожило меня долгие годы. Я не должен был уходить — нужно было помочь завершить Fable 3», — признался он.

После его ухода в студии оставались наброски идей для Fable 4 и совершенно новой игры All of Us — амбициозной смеси конструктора миров, RPG и раннего аналога battle royale. Однако без сильного лидера эти концепты так и не были реализованы.

Сегодня Молиньё признаёт ошибки прошлого и с интересом следит за новой Fable от Playground Games, которая должна продолжить его наследие. Проект был анонсирован ещё в 2020 году, но точная дата выхода по-прежнему неизвестна.