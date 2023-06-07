Джефф Грабб берет свои слова назад, по поводу того, что Fable 4 не покажут на Xbox Showcase ©

Джефф Грабб недавно говорил, что вряд ли Fable покажут на Xbox Games Showcase. Но теперь известный журналист и инсайдер изменил свое мнение, заявив, что он "абсолютно ничего не знает" по этому вопросу.



"Я изменил свое мнение, я не буду так удивлен, если увижу Fable. Нет, я ничего не знаю". Таковы слова Джеффа Грабба, которые, очевидно, быстро разлетелись по сети. Мы действительно надеемся, что Fable появится на воскресной презентации, но это только наша надежда, и мы, как и Грабб, ничего не знаем о линейке игр, которые будут показаны на Xbox Games Showcase.



Твит от Аарона Гринберга подогрел слухи о Fable, но руководитель Xbox опроверг, что опубликованное им сообщение было тизером новой игры Playground Games. Будет ли это правдой? Узнаем в воскресенье.



А пока мы видим, что игры серии Fable (Fable Anniversary, Fable II и Fable III) продаются в Steam и Xbox Store со скидкой. Возможно, это совпадение, возможно, нет, для кого-то Microsoft хочет "поднять градус" в преддверии презентации новых игр в воскресенье, для кого-то просто совпадение, не связанное с предстоящей Xbox Games Showcase в воскресенье 11 июня.