Энди Робинсон из VGC недвусмысленно намекнул, что на Xbox Showcase покажут Fable ©

Xbox Showcase уже не за горами, и владельцы ПК и консолей Microsoft с нетерпением ждут больших сюрпризов, которые будут представлены на мероприятии. Среди самых долгожданных игр - Fable.



Послеслов Джеффа Грабба, который признался, что не удивится, если увидит презентацию Fable на выставке, Энди Робинсон из Video Games Chronicles также выпустил довольно красноречивый намек, который еще больше укрепил надежды поклонников серии RPG.



Робинсон заявил: "Я считаю, что завтрашняя конференция Xbox будет сказочной" (ориг.: I reckon the Xbox conference tomorrow is going to be fablelous) что является явной и недвусмысленной отсылкой на Fable. Журналист и игровой инсайдер не добавил никаких дополнительных подробностей, но появление игры во время презентации кажется все более вероятным.



Уже несколько дней люди говорят о Fable как об одном из главных "блюд" нового большого мероприятия Microsoft, но чтобы узнать, приведут ли все эти подсказки к чему-то конкретному, нам придется подождать до завтра, воскресенья 11 июня.