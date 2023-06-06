Fable 4 на Xbox Showcase все таки быть? Началась распродажа серии Fable - в последний раз такое было 3 года назад

Microsoft выставила на продажу всю серию игр Fable. В последний раз такое случалось около трех лет назад. Естественно, мысли многих сразу же перебежали к Xbox Showcase 11 июня 2023 года, то есть к потенциальному наличию какого-то анонса по этому поводу.
В настоящее время Fable Anniversary можно приобрести в Microsoft Store с 75% скидкой, Fable 2 и Fable 3 с 50%. Учтите, что это версии для Xbox 360, однако, прекрасно совместимые с Xbox One и Xbox Series X и S.
Как уже говорилось, многие увидели в распродаже намек на прибытие какого-то анонса. Уже в последние дни ходили слухи о присутствии на Xbox Showcase новой Fable от Playground Games. Некоторые отрицали, что это так, но пока официальной позиции Microsoft по этому вопросу нет.
На самом деле, могут быть также анонсированы ремастеры трех основных глав. Справедливости ради следует отметить, что это лишь предположения и ничего нельзя сказать наверняка. Как бы то ни было, но, похоже, что-то в сфере Fable находится в движении. Скоро мы узнаем, что именно.
Может наконец то заанонсят порт 2 части на ПК?
Думаю им уже пофиг на старые части
Ну ремастер 1 части же сделали спустя много лет. паршивый правда, но сделали. если в самом деле там какая то движуха, то скорее всего она может означать порт 2 части, ибо многие этого очень ждали, а в нынешнее время стало популярно делать порты. ну и заодно и ремастер могут сделать.
В данном случае официально можно запустить только через xcloud.
Воо, если бы портировали, было бы круто. Гамал как-то в свое время на х360 в нее, ночами напролет и было не оторвать.
самая лучшая часть из всех
а покажут ли?
А разве три года назад был какой-то релиз? Что-то я как-то этот момент пропустил
Месяц назад вся серия была на скидках, теперь каждый раз когда перед какой то выставкой идёт скидка на серию игр то это значит что будет новая часть ?
Ну тогда на одной из презентаций покажут новый Биошок ведь на неё тоже скидка....
Чёт не вижу такой скидки.