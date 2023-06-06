Fable 4 на Xbox Showcase все таки быть? Началась распродажа серии Fable - в последний раз такое было 3 года назад ©

Microsoft выставила на продажу всю серию игр Fable. В последний раз такое случалось около трех лет назад. Естественно, мысли многих сразу же перебежали к Xbox Showcase 11 июня 2023 года, то есть к потенциальному наличию какого-то анонса по этому поводу.



В настоящее время Fable Anniversary можно приобрести в Microsoft Store с 75% скидкой, Fable 2 и Fable 3 с 50%. Учтите, что это версии для Xbox 360, однако, прекрасно совместимые с Xbox One и Xbox Series X и S.

Как уже говорилось, многие увидели в распродаже намек на прибытие какого-то анонса. Уже в последние дни ходили слухи о присутствии на Xbox Showcase новой Fable от Playground Games. Некоторые отрицали, что это так, но пока официальной позиции Microsoft по этому вопросу нет.



На самом деле, могут быть также анонсированы ремастеры трех основных глав. Справедливости ради следует отметить, что это лишь предположения и ничего нельзя сказать наверняка. Как бы то ни было, но, похоже, что-то в сфере Fable находится в движении. Скоро мы узнаем, что именно.