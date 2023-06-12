Геймеры возненавидели трейлер новой Fable от Playground Games, но в нем нашли и приятные моменты ©

Во время Xbox Games Showcase 2023 разработчики из студии Playground Games наконец-то показали полноценный трейлер новой Fable. Ролик впервые показывал некоторые фрагменты реального игрового процесса, если верить заверениям авторов, а также выделялся эффектным визуальным рядом. Несмотря на красивую картинку и попытку создателей игры воссоздать юмор из оригинальной серии, игроки возненавидели трейлер.

Пользователь социальных сетей и форумов накинули на Playground Games с достаточно объективной критикой трейлера Fable. На данный момент ролик на официальном канале Xbox собрал больше 400 тысяч просмотров 15 тысяч лайков и аж 8,2 тысячи дизлайков. Игроки критикуют практически каждый фрагмент ролика, отмечая слишком тривиальный фэнтези мир и малую информативность происходящего после долгого затишья. Больше всего критики подвергся великан, которого играет Ричард Айоади. Судя по комментариям пользователей взбесили очки игрового персонажа, получившие слишком обычный дизайн.

В целом весь дизайн игре подвергся сильной критики со стороны сообщества, однако игроки все же смогли найти некоторые приятные моменты. Вот что положительного отметили для себя фанаты Fable:

Возвращение знакомых врагов - оборотней и бандитов;

Заклинание атаки огненным шаром, которое получилось эффектным в трейлере;

Возможность пинать куриц, как в оригинальных играх;

Жители деревни аплодируют герою, что может намекать на возвращение системы Славы;

Персонажи используют бранные слова и в трейлере отслеживаться британский юмор;

Художественный дизайн в части костюмов персонажей и декораций.

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