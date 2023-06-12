Fable 4 TBA
8.5 174 оценки

Геймеры возненавидели трейлер новой Fable от Playground Games, но в нем нашли и приятные моменты

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Gutsz
Новости

Во время Xbox Games Showcase 2023 разработчики из студии Playground Games наконец-то показали полноценный трейлер новой Fable. Ролик впервые показывал некоторые фрагменты реального игрового процесса, если верить заверениям авторов, а также выделялся эффектным визуальным рядом. Несмотря на красивую картинку и попытку создателей игры воссоздать юмор из оригинальной серии, игроки возненавидели трейлер.

Пользователь социальных сетей и форумов накинули на Playground Games с достаточно объективной критикой трейлера Fable. На данный момент ролик на официальном канале Xbox собрал больше 400 тысяч просмотров 15 тысяч лайков и аж 8,2 тысячи дизлайков. Игроки критикуют практически каждый фрагмент ролика, отмечая слишком тривиальный фэнтези мир и малую информативность происходящего после долгого затишья. Больше всего критики подвергся великан, которого играет Ричард Айоади. Судя по комментариям пользователей взбесили очки игрового персонажа, получившие слишком обычный дизайн.

В целом весь дизайн игре подвергся сильной критики со стороны сообщества, однако игроки все же смогли найти некоторые приятные моменты. Вот что положительного отметили для себя фанаты Fable:

  • Возвращение знакомых врагов - оборотней и бандитов;
  • Заклинание атаки огненным шаром, которое получилось эффектным в трейлере;
  • Возможность пинать куриц, как в оригинальных играх;
  • Жители деревни аплодируют герою, что может намекать на возвращение системы Славы;
  • Персонажи используют бранные слова и в трейлере отслеживаться британский юмор;
  • Художественный дизайн в части костюмов персонажей и декораций.

Fable выйдет когда-нибудь на ПК и Xbox Series S|X

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
ForsakenOne

ГГ транс походу.

5
Odesseet

Как по мне,сделай они ремастер второй части с портом на ПК и все были бы

2
ratte88

Сюда трейлер прикрепить нельзя было, зато бесполезный скрин на месте.
А на деле, это уже второй ремастер фэйбла или это какая-то другая часть?

1
ModRed5555

А эти разгневанные геймеры рядом с вами в одной комнате?

0
MrGrave

Малоинформативность - практически фишка современных трейлеров. В остальном - а к чему претензии? Я не то чтобы fable fan, или блаженный оптимист, но нужно ждать нормальной презентации. Ругать такой трейлер - всё одно что ругать обложку книги, не заглянув даже в синопсис.

0
HHN

да да верим в 8к дизов и ненавистные очки в реале 82к дизов и ненависть вызывает гг наглая пропаганда педерастии

0
AllConforD

Главная героиня, пипец какая страшная, вопрос, а женщина ли она, сам напрашивается, аж оторопь берёт за такое играть. Сильные и независимые, жутко не красивые, больные генетическими и-или психологическими ЛГБТ болезнями …… западная игровая и киноиндустрия всё больше отталкивает своей шизофренической толерантностью, и просто заставляя пропускать и не тратить деньги на те или иные проекты.

-1
Aellie

Если это действительно ingame footage, выглядит очень круто. А норот вечно чем-то недоволен, как бы пофигу.

-7