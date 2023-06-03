Глава отдела по маркетингу Xbox опровергает утверждения о том, что он намекал на трейлер Fable на Xbox Games Showcase ©

Фанаты Fable ждали уже много лет, но, похоже, ожидание еще не закончилось. После появления новостей о следующей игре Fable, Xbox теперь пытается сбить наши надежды, намекая, что не стоит ожидать нового трейлера на предстоящей демонстрации.



Это произошло после того, как твит с официального аккаунта Xbox показал, как кто-то идет по следу из блесток, сопровождаемый музыкой в стиле Fable на заднем плане. Шумиха только усилилась, когда вице-президент по маркетингу Аарон Гринберг поделился селфи с табличкой на заднем плане, на которой видны буквы "-able". Понятно, что у многих из нас создалось впечатление, что Fable появится на долгожданной презентации 11 июня, и Xbox, видимо, хочет это опровергнуть.

Я ничего не тизерил, предпочитаю, чтобы наши фанаты были удивлены, когда смотрят прямой эфир. Сейчас мне кажется, что если я чихну, то кто-нибудь скажет: Игра X подтверждена! Люблю вас всех и страсть, продолжайте в том же духе, ведь осталась всего неделя!.

Хотя в данном случае Гринберг просто ответил на свое селфи, которое, похоже, намекало на то, что новости о Fable уже на подходе, он делает замечание, что не тизерил "ничего", что может распространяться и на трейлер с блестками. Тем более что Гринберг является вице-президентом по маркетингу и, вероятно, внимательно следит за материалами, выходящими с официальных каналов.



Конечно, когда вы смотрите тизер, становится ясно, что он имеет сильный намек на Fable. Однако это может быть просто отсылка Xbox к одному из своих предыдущих успехов, а не намеренный намек на то, что на презентации будет представлен еще один трейлер.



