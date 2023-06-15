Главную героиню новой Fable срисовали с актрисы Лили Николь

Лили Николь, начинающая актриса из Великобритании. Оказалось что прототипом героини из ролика новой Fable оказалась она, а не разработчик Уиллоу Моррис, как утверждалось ранее. Об этом заявила сама актриса в своем инстаграме. Эту информацию так же подтвердил на своей странице Twitter ведущий технический специалист Playground Games Дэвид Спрингейт.
О реакции на всю ситуацию самой Лили Николь, которую геймеры назвали уродливой и спутали с трансом, пока что неизвестно.
Не пи.ди! Знаем уже с чего оно срисовали!)))
пруфы в посте
Сейчас ей еще бабок навабят, чтобы сказала "О да это я"
Почему она в жизни куда лучше чем в игре? Ей самой не стремно, что из нее гуманоида сделали?
Почему они не сделали как Юбисофт? Даже Юбисофт смогли, а эти нет, девчонка ведь хорошо выглядит.
Потому что юбисофт уже не может понести финансовые потери в угоду повестки, они щас на перепутье - или их новые игры выстрелят и вернут компании славу и деньги или их ждет судьба беседки.
А Майкрософт же могут за финансы не переживать совсем и творить дичь.
я уже не понимаю. это гибрид николь и этого гуманоида? че она страшная такая в игре?
А какими ногами рисовали? Передними или задними?:)))
Оригинал так то получше выглядит
Хоть актриса не супер модель но она гораздо красивее того что вышла это жертва инцеста
Как будто все уже и забыли, как майки умеют в презентацию игр.
Так всегда было, есть и будет.
Напоминает ситуацию с Андромедой, где актриса красивая, а персонаж не очень.
Редактор где? Сами пусть так играют. Даже не верится что это сделали разрабы Forza Horizon. В общем от Fable ничего не ожидаю, никто такого перса отыгрывать не захочет. ГовHище...
Срисовальщик в глаза долбился видимо. Актриса нормально выглядит, надеюсь не затравят её за всю эту суету
Скин то можно надеюсь поменять...