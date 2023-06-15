Главную героиню новой Fable срисовали с актрисы Лили Николь ©

Лили Николь, начинающая актриса из Великобритании. Оказалось что прототипом героини из ролика новой Fable оказалась она, а не разработчик Уиллоу Моррис, как утверждалось ранее. Об этом заявила сама актриса в своем инстаграме. Эту информацию так же подтвердил на своей странице Twitter ведущий технический специалист Playground Games Дэвид Спрингейт.

О реакции на всю ситуацию самой Лили Николь, которую геймеры назвали уродливой и спутали с трансом, пока что неизвестно.