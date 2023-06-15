Fable 4 TBA
8.4 184 оценки

Главную героиню новой Fable срисовали с актрисы Лили Николь

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Talendor3
Новости

Лили Николь, начинающая актриса из Великобритании. Оказалось что прототипом героини из ролика новой Fable оказалась она, а не разработчик Уиллоу Моррис, как утверждалось ранее. Об этом заявила сама актриса в своем инстаграме. Эту информацию так же подтвердил на своей странице Twitter ведущий технический специалист Playground Games Дэвид Спрингейт.

О реакции на всю ситуацию самой Лили Николь, которую геймеры назвали уродливой и спутали с трансом, пока что неизвестно.

Индустрия
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Комментарии: 16
Ваш комментарий
DavieDzhons

Не пи.ди! Знаем уже с чего оно срисовали!)))

12
Talendor3

пруфы в посте

-1
Horrifing

Сейчас ей еще бабок навабят, чтобы сказала "О да это я"

-3
Umertviya

Почему она в жизни куда лучше чем в игре? Ей самой не стремно, что из нее гуманоида сделали?

11
МАХАН МАХАНОВИЧ

Почему они не сделали как Юбисофт? Даже Юбисофт смогли, а эти нет, девчонка ведь хорошо выглядит.

7
erkins007

Потому что юбисофт уже не может понести финансовые потери в угоду повестки, они щас на перепутье - или их новые игры выстрелят и вернут компании славу и деньги или их ждет судьба беседки.

А Майкрософт же могут за финансы не переживать совсем и творить дичь.

0
oldhoudini

я уже не понимаю. это гибрид николь и этого гуманоида? че она страшная такая в игре?

0
Аристов--Черный

А какими ногами рисовали? Передними или задними?:)))

0
WarCraf4er

Оригинал так то получше выглядит

0
Лобо

Хоть актриса не супер модель но она гораздо красивее того что вышла это жертва инцеста

0
luVol

Как будто все уже и забыли, как майки умеют в презентацию игр.
Так всегда было, есть и будет.

0
komrad.tzar

Напоминает ситуацию с Андромедой, где актриса красивая, а персонаж не очень.

0
MaxxHouse303

Редактор где? Сами пусть так играют. Даже не верится что это сделали разрабы Forza Horizon. В общем от Fable ничего не ожидаю, никто такого перса отыгрывать не захочет. ГовHище...

0
Wlados3d

Срисовальщик в глаза долбился видимо. Актриса нормально выглядит, надеюсь не затравят её за всю эту суету

0
zjkjt
0
tvorog8088

Скин то можно надеюсь поменять...

-1