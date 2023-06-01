Известный журналист и инсайдер не верит в демонстрацию Fable 4 на предстоящей Xbox Showcase ©

После вчерашнего сообщения казалось, что Microsoft подтверждает присутствие Fable на Xbox Showcase, но известный журналист/инсайдер Джефф Грабб с тех пор опубликовал серию еще более запутанных сообщений, в которых он, похоже, сигнализирует, что не верит, что игра будет присутствовать на мероприятии.

Речь идет о видео, опубликованным официальным аккаунтом Xbox, в котором след из блесток ведет к экрану, отсылающему к Xbox Games Showcase 11 июня, с фоновой музыкой, явно напоминающей музыку из серии Fable.

Этого оказалось достаточно, чтобы вызвать надежды у публики, которая ждала новой Fable годами, учитывая, что первый тизер-трейлер датируется "далеким" 2020 годом.

В связи со всем этим Джефф Грабб заявил, что, насколько ему известно, Fable не будет присутствовать на мероприятии. По мнению Грабба, публикация такого видео породила ожидания, которые не оправдались, тем самым фактически спровоцировав неизбежное разочарование. Но в конце концов он был вынужден признать, что "ничего не знает наверняка". Быть может у компании действительно появились планы по демонстрации игры. Так это или нет мы узнаем в конце следующей недели. Быть может, нас ждет ремейк первой части? И это будет одним из тех анонсов от которых публика "потеряет дар речи?"