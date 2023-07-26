Команду разработчиков Fable покидает еще один ключевой сотрудник, после двух лет работы над игрой ©

У новой Fable крайне серьезные проблемы с производством, и похоже, этого никто не скрывает. Команду создателей игры, студию Playground Games, регулярно покидают ключевые сотрудники прямо во время важнейшего этапа разработки. Сегодня стало известно, что следом за нарративным директором проекта покинул продюсер Виджай Гили.

Согласно рабочему профилю Гили, он занимался разработкой новой Fable на должности продюсера больше 2 лет. За это время он успел наладить тесные коммуникационные связи между дизайнерами, аниматорами и техническим отделом. Виджай Гили руководил техническим производством ролевого экшена и проектировал вместе с командой игровой процесс.

Fable еще далека от релиза и даже не имеет примерной даты выхода. Как студия Playground Games планирует справиться с оттоком важных для разработки сотрудников, пока не совсем ясно. Сам же Гили уже нашел себе новое место работы, теперь он будет продюсером в игровом подразделении Warner Bros.