Команду разработчиков Fable покидает еще один ключевой сотрудник, после двух лет работы над игрой

У новой Fable крайне серьезные проблемы с производством, и похоже, этого никто не скрывает. Команду создателей игры, студию Playground Games, регулярно покидают ключевые сотрудники прямо во время важнейшего этапа разработки. Сегодня стало известно, что следом за нарративным директором проекта покинул продюсер Виджай Гили.
Согласно рабочему профилю Гили, он занимался разработкой новой Fable на должности продюсера больше 2 лет. За это время он успел наладить тесные коммуникационные связи между дизайнерами, аниматорами и техническим отделом. Виджай Гили руководил техническим производством ролевого экшена и проектировал вместе с командой игровой процесс.
Fable еще далека от релиза и даже не имеет примерной даты выхода. Как студия Playground Games планирует справиться с оттоком важных для разработки сотрудников, пока не совсем ясно. Сам же Гили уже нашел себе новое место работы, теперь он будет продюсером в игровом подразделении Warner Bros.
Сделали бы уже ремастеры/ремейки первых трёх частей и дело с концом. Можно было бы уже закрыть франшизу, наварившись на олдфагах и ньюфагах, не игравших в трилогию. Но нет, они продолжают насиловать этого монстра Франкенштейна.
Ну 1 части есть ремастер
Ничего там хорошего не будет. Можно забыть о ней.
да да ты в нее уже играл наверно
Мне кажется эта игра повторяет историю vampire the masquerade 2
Проблема в том, что Молинье уже задолбал всех, своими хотелками, и то как он хочет и что надо. У него сотня пятниц в один день. Как баба с постоянным пмс. Про игру можно забыть в принципе. Если даже и выйдет однажды, это будет не Фабле, а ересь из 40к DoW.
Молинье и его "хотелки" никакого отношения не имеют к студии Playground Games и к Fable, которую студия разрабатывает 🤦🏻♂️.
Молинье уже больше 10 лет в своей студии инди гриндилки с блокчейном делает