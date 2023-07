Нарративный директор Fable 4 покидает Playground Games ©

Сегодня, 14 июля, Анна Мегилл сообщила в своем твиттере, что покидает Playground Games в следующем месяце, уходя из команды разработчиков Fable 4. Анна не работала в Playground с самого начала перезагрузки Fable, но трудилась над игрой с февраля 2021 года.

Работа над Fable была для меня воплощением мечты, и мне очень тяжело расставаться с ней. Но Playground собрала героически талантливую команду, поэтому я знаю, что игра находится в надежных руках. Я с нетерпением жду, что будет дальше - и для них, и для меня.

Мегилл покидает Playground после более чем двух лет работы над Fable 4. Писатель и автор отмечает в твите выше, что Playground "собрала героически талантливую команду", поэтому Мегилл хочет, чтобы все знали, что перезагрузка Fable под руководством Microsoft находится в надежных руках.

Нарративный директор Fable 4 - ветеран игровой индустрии, работающий над играми уже более двух десятилетий. Звездная карьера Мегилл включает работу над Dishonored: Death of the Outsider, Control от Remedy, Avatar: Frontiers of the Pandora от Ubisoft, Guild Wars 2 - и это лишь некоторые проекты.

Куда дальше направится Мегилл, можно только догадываться, но, похоже, этого не знает даже сама автор, поскольку он намерен немного передохнуть перед следующим большим проектом. Учитывая, что только в этом году они написали две книги, мы считаем, что они более чем заслужили отдых.