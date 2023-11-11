Никаких увольнений! Playground Games, создатели новой Fable, открыли новый набор сотрудников

Пока многие студии и издательства проводят серию увольнений, подразделения Microsoft идут против течения и набирают большое количество сотрудников. Так поступила и Playground Games, разработчики новой Fable и Forza Horizon, которая открывает вакансии на различные должности.

Так, после того как продюсер Baldur's Gate 3 решил присоединиться к разработчикам из Playground Games, открыт новый набор на конкретные вакансии. Как отмечается в сообщении на X/Twitter, команда ищет старшего гейм-дизайнера, старшего дизайнера уровней и старшего дизайнера миссий.

" Хотите поработать над FABLE? У нас есть несколько фантастических вакансий в наших командах дизайнеров. Взгляните", - говорится в сообщении.

Хотя это и не новость, способная изменить судьбу игры или, возможно, предвосхитить дату выхода (пока неизвестную), но в любом случае это еще одно подтверждение того, что разработка идет, и надеемся, без каких-либо сбоев. К тому же Playground Games не раз заявляла своим поклонникам, что им не терпится показать всем "все то чудесное, что они создали". Так что посмотрим, что нас ждет в ближайшие несколько месяцев.

Более того, в Xbox неоднократно отмечали, что разработчики игры не хотели ничего раскрывать публике до тех пор, пока не будут уверены в ее готовности.