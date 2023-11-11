Никаких увольнений! Playground Games, создатели новой Fable, открыли новый набор сотрудников

Пока многие студии и издательства проводят серию увольнений, подразделения Microsoft идут против течения и набирают большое количество сотрудников. Так поступила и Playground Games, разработчики новой Fable и Forza Horizon, которая открывает вакансии на различные должности.
Так, после того как продюсер Baldur's Gate 3 решил присоединиться к разработчикам из Playground Games, открыт новый набор на конкретные вакансии. Как отмечается в сообщении на X/Twitter, команда ищет старшего гейм-дизайнера, старшего дизайнера уровней и старшего дизайнера миссий.
" Хотите поработать над FABLE? У нас есть несколько фантастических вакансий в наших командах дизайнеров. Взгляните", - говорится в сообщении.
Хотя это и не новость, способная изменить судьбу игры или, возможно, предвосхитить дату выхода (пока неизвестную), но в любом случае это еще одно подтверждение того, что разработка идет, и надеемся, без каких-либо сбоев. К тому же Playground Games не раз заявляла своим поклонникам, что им не терпится показать всем "все то чудесное, что они создали". Так что посмотрим, что нас ждет в ближайшие несколько месяцев.
Более того, в Xbox неоднократно отмечали, что разработчики игры не хотели ничего раскрывать публике до тех пор, пока не будут уверены в ее готовности.
Пф, дело даже не в этом
Пока в сеге или сони или том же юбисофте (к слову, один из уволенных сотрудников, откуда не помню, уже нашел работу в Riot Games) идет волна повальных увольнений, эта мелкая компания смекнула, что пока никто не начал, она может открыть набор и таким образом завлечь наиболее ценных к себе на работу
ща, погодите, скоро вместо подзаголовков "Уволены 101 сотрудник Sony" будут прямо противоположные заголовки
это уже понятно хотя бы потому, что одна компания уже дала импульс и практически этим же импульсом остановила тренд увольнений из чего исходит простая истина - огромное спасибо от всех геймеров, Playground Games, что остановили этот, уже изрядно за*бавший снежный ком дебиллизма
и да, я прекрасно понимаю, что увольнения - это 2 стороны монеты, хорошо и плохо, каждый во что играет, о том и судит
но лично я считаю, что такие ситуации в любом случае ударяют прежде всего по геймерам, имею в виду, вот так взять и уволить 4 процента штата, включая людей работающих более 20 лет (да-да, бунги) или вообще пойти на крайние меры и выпинуть на мороз 40 процентов штата (привеееет, Сега) ну это сильно, такое должно происходить постепенно, чтобы минимизировать затраты и возможные проблемы, а не раз! и все
Ага-ага. Да уже после их единственного трейлера понятно, что ничего хорошего нас не ждёт.
Есть подозрение что опять короткую игру выпустят