Один из продюсеров Baldur's Gate 3 присоединился к разработчику Fable компании Playground Games ©

Один из продюсеров Baldur's Gate 3 присоединился к британской студии Playground Games, известной по серии Forza Horizon, которая также работает над следующей частью серии Fable.

Как сообщается на сайте LinkedIn, Райан Кларк, четыре года проработавший в Larian Studios в качестве продюсера, в этом месяце перешел в Playground Games на должность старшего продюсера. Учитывая, насколько хорошей получилась Baldur's Gate 3, это, безусловно, хорошая новость для следующей части серии Fable, о которой нам удалось узнать всего несколько месяцев назад.

Несмотря на то, что Baldur's Gate 3 лишилась одного из своих продюсеров, работа над игрой продолжается: исправляются проблемы, которые до сих пор не дают покоя, и добавляется новый контент. Вчера был выпущен хотфикс под номером семь, устраняющий некоторые сбои и проблемы с сохранением, а на прошлой неделе вышел более крупный патч, улучшающий производительность и добавляющий официальную поддержку Mac, а также многое другое.

Baldur's Gate 3 уже доступна на ПК и PlayStation 5 по всему миру. До конца года игра выйдет на Xbox Series X и Xbox Series S.