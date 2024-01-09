Официальные страницы новой Fable в социальных сетях начинают проявлять признаки жизни

Новая часть известной серии ролевых игр Fable, создаваемая студией Playground Games, была представлена в июле 2020 года. За эти три года вокруг проекта появилось множество слухов, но, кажется, релиз все же не за горами. Официальные страницы проекта в социальных сетях внезапно начали более активно обновляться, что не наблюдалось даже во время летних презентаций.

Интересно, что страницы Fable стали проявлять активность одновременно с официальными профилями другой ролевой игры от Xbox — Avowed. Такая координация действий практически не оставляет сомнений в том, что возможно зимой состоится еще одна игровая презентация. Это совпадает с недавними слухами о январской Xbox Developer Direct, где, возможно, будут раскрыты дополнительные подробности о Fable.

Если этого не произойдет, активность Fable в социальных сетях все равно является хорошим знаком. Согласно игровым аналитикам, это является прямым доказательством того, что проект переходит в финальную стадию производства. Происходит продвижение игры в общественном пространстве, что означает, что осталось совсем немного времени до релиза проекта.