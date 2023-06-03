Fable 4 TBA
8.6 167 оценок

Playground Games ищет нового дизайнера геймплея для Fable

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Gruz_
Новости

Эрве Генглер из Playground Games подтвердил в своем официальном Твиттере, что студия Playground Games ищет нового специалиста для разработки Fable.

По данным публикации, Playground Games ищет нового старшего геймдизайнера для Fable, нового эксклюзива для консолей Xbox Series X|S и ПК, анонсированного в 2020 году. В числе требований - наличие опыта работы от четырех лет, страсть к играм, обширное портфолио и многое другое.

По некоторым предположением, Microsoft и Playground Games могут показать новую Fable уже в следующее воскресенье, во время мероприятия Xbox Games Showcase, которое пройдет 11 июня.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
polyhedral

Так уже было, уже искали месяц назад

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Сyberpunk

звучит так, словно у сайта Playground есть своё игровое подразделение 😂

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