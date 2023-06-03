Playground Games ищет нового дизайнера геймплея для Fable ©

Эрве Генглер из Playground Games подтвердил в своем официальном Твиттере, что студия Playground Games ищет нового специалиста для разработки Fable.

По данным публикации, Playground Games ищет нового старшего геймдизайнера для Fable, нового эксклюзива для консолей Xbox Series X|S и ПК, анонсированного в 2020 году. В числе требований - наличие опыта работы от четырех лет, страсть к играм, обширное портфолио и многое другое.

По некоторым предположением, Microsoft и Playground Games могут показать новую Fable уже в следующее воскресенье, во время мероприятия Xbox Games Showcase, которое пройдет 11 июня.