Fable 4 TBA
8.5 165 оценок

Playground Games в срочном порядке ищет старшего художника по персонажам для Fable - это пугает

©
Gutsz
Новости

Новая часть знаменитой серии Fable уже долгое время находится в производство, в стенах студии Playground Games. Если кто-то из фанатов ожидал новостей о скором релизе игры, их стоит подождать еще больше. Новый список вакансий в студию намекает, что новая Fable находится на ранней стадии разработки.

Главный геймдизайнер Fable в Playground Games Эрве Генглер заявил, что команда разработчиков срочно требуется опытный старший художник по персонажам. В его обязанности будет входить создание различных персонажей и удивительных существ Альбиона. Через описание вакансии становится понятно, что этап разработки игры еще далек от завершения. Команда Playground Games по-прежнему работает над персонажами ролевой игры или возвращается к этому и это при то, что вакансия старшего художника весит не закрытой уже практически месяц.

Ранее на вакансию старшего художника для Fable уже обращали внимание. Это случилось еще в начале прошлого месяца, когда игроки заметили обновление на официальном сайте Playground Games. Судя по всему за это время команда не смогла найти нужного кандидата, поэтому в поиск включился уже сам геймдизайнер игры. Он использовал свои личные социальные сети, чтобы разместить в них объявление о новой вакансии.

Такая ситуация вокруг разработки Fable начинает настораживать. Спустя два года после официального анонса, студия до сих пор занимается поиском ключевых сотрудников. В начале этого года в сети активно ходили слухи о кошмарной разработке игры, которую в итоге пришлось перезапустить с нуля и сейчас это очень похоже на правду.

Индустрия
8
4
Последние посты по игре Fable 4
Новую Fable уже тестируют внутри Playground Games
Новую Fable уже тестируют внутри Playground Games
Playground Games ищет ведущего художника по персонажам для новой Fable
Playground Games ищет ведущего художника по персонажам для новой Fable
По словам главы Turn10, разработка Fable продвигается хорошо
По словам главы Turn10, разработка Fable продвигается хорошо
Комментарии: 4
Ваш комментарий
tvorog8088

Нейронку путь нанимают и всего делов.

-2
GraF68ru

Разве что вместо Фила

1
GorryAttack GraF68ru

так ничего не измениться, кроме зп, и то и то будет бездушная машина по зарабатыванию денег

1
Jarvis666 GorryAttack

Ну, зато ей каждый месяц деньги платить не надо. Купил годовую подписку и забыл))

0