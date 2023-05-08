Playground Games в срочном порядке ищет старшего художника по персонажам для Fable - это пугает ©

Новая часть знаменитой серии Fable уже долгое время находится в производство, в стенах студии Playground Games. Если кто-то из фанатов ожидал новостей о скором релизе игры, их стоит подождать еще больше. Новый список вакансий в студию намекает, что новая Fable находится на ранней стадии разработки.

Главный геймдизайнер Fable в Playground Games Эрве Генглер заявил, что команда разработчиков срочно требуется опытный старший художник по персонажам. В его обязанности будет входить создание различных персонажей и удивительных существ Альбиона. Через описание вакансии становится понятно, что этап разработки игры еще далек от завершения. Команда Playground Games по-прежнему работает над персонажами ролевой игры или возвращается к этому и это при то, что вакансия старшего художника весит не закрытой уже практически месяц.

Ранее на вакансию старшего художника для Fable уже обращали внимание. Это случилось еще в начале прошлого месяца, когда игроки заметили обновление на официальном сайте Playground Games. Судя по всему за это время команда не смогла найти нужного кандидата, поэтому в поиск включился уже сам геймдизайнер игры. Он использовал свои личные социальные сети, чтобы разместить в них объявление о новой вакансии.

Такая ситуация вокруг разработки Fable начинает настораживать. Спустя два года после официального анонса, студия до сих пор занимается поиском ключевых сотрудников. В начале этого года в сети активно ходили слухи о кошмарной разработке игры, которую в итоге пришлось перезапустить с нуля и сейчас это очень похоже на правду.