Пользователи думают, что прототипом героини трейлера Fable послужил сотрудник студии небинарный "транс-олень" ©

Перезагрузка Fable была впервые анонсирована в 2020 году после того, как поклонники серии не видели новой игры в серии с 2010 года. Это казалось слишком хорошим, чтобы быть правдой, но игра была продемонстрирована еще раз на Xbox Games Showcase 2023 года. И на этот раз нам продемонстрировали кадры на движке игры, а не просто тизер с названием.

Но многих зрителей оттолкнула внешность главной героини показанного трейлера, так как они посчитали ее чересчур непривлекательной. По мнению недовольных, выбор такого персонажа для демонстрации проистекает из woke-культуры.

Через чур внимательные и глазастые пользователи обратили внимание, что героиня очень похожа на одного из разработчиков новой Fable - небинарного "транс-оленя" и дизайнера уровней для будущей игры Уиллоу Морриса. По их мнению сходство просто налицо. Но это всего лишь догадки.

Fable планируется к выходу в неназванную дату на PC и Xbox Series X|S