Пользователи думают, что прототипом героини трейлера Fable послужил сотрудник студии небинарный "транс-олень"

Перезагрузка Fable была впервые анонсирована в 2020 году после того, как поклонники серии не видели новой игры в серии с 2010 года. Это казалось слишком хорошим, чтобы быть правдой, но игра была продемонстрирована еще раз на Xbox Games Showcase 2023 года. И на этот раз нам продемонстрировали кадры на движке игры, а не просто тизер с названием.
Но многих зрителей оттолкнула внешность главной героини показанного трейлера, так как они посчитали ее чересчур непривлекательной. По мнению недовольных, выбор такого персонажа для демонстрации проистекает из woke-культуры.
Через чур внимательные и глазастые пользователи обратили внимание, что героиня очень похожа на одного из разработчиков новой Fable - небинарного "транс-оленя" и дизайнера уровней для будущей игры Уиллоу Морриса. По их мнению сходство просто налицо. Но это всего лишь догадки.
Fable планируется к выходу в неназванную дату на PC и Xbox Series X|S
Ну почему всего каких-то 20 лет назад этого шизоида, без лишних слов, просто закинули бы в дурку, а теперь с него срисовывают игрового персонажа.
За что на нас так разозлились Боги Олимпа?
Вполне в духе греческих богов - за абсолютно любую малую провинность наслать безумие.
Согласно мифу, однажды Актеон во время охоты случайно подошёл к месту, где Артемида купалась со своими нимфами в реке. Вместо того чтобы в священном страхе удалиться, он, зачарованный, стал наблюдать за игрой, не предназначенной для людских глаз[5]. Заметив охотника, разгневанная богиня превратила его в оленя, который попытался убежать, но был настигнут и разорван 50 охотничьими собаками самого Актеона. Это было на склоне горы Киферон.
Опять ты?
Ну что ж, у меня плохие новости, кажется он выжил.
Потому что Злу надо было давать отпор сразу как только оно подняло голову и его начали изображать как допустимую норму; еще тогда, когда в DA:Origins добавили gayromance. Но вместо этого все были такие: "но это же только опционально!" Ну и вот - теперь это НЕопционально. Это буквально дегенераты, психически больные ошибки природы, в которых сломаны созданные эволюцией биологические механизмы, отрицающие единственный данный нам эволюцией/богом способ размножения и могущие пополнять свои ряды только ломая психику еще здоровым людям. поэтому делать они это будут неограниченно - пока нормальные люди на планете не закончатся,ну или пока их не остановят.
Блевотная блевотня, не знаю что ещё можно сказать.
Вот это поворот! А где рога? Олень же вроде.)))
Рога за предзаказ
Убил)))))
Б... Куда мы катимся...
Ну вот ежели они ублажают всех этих убогих, то пусть эти убогие им кассу и делают. Если разработчики продолжают гнуть свою линию с повесткой, значит деньги стабильно капают. Вот и вопрос назревает, неужели натуралам не надоело смотреть на всё это? Разок-другой "побрить" этих "активистов" с продажами и потом пусть думают для какой аудитории контент делать. Я лучше свои кровные потрачу на Японские игры, там хоть бабы нормальные, а этот трансвеститский кал на лопате пусть сами жрут
В принципе подходит под шутку, что английские девушки все страшные.
АХахах)) А они говорят, что это всего лишь стереотипы, а сами выдают вот это "чудо-оленя"
А то это олень, ну теперь всё понятно.
почему-то такие "небинарные личности" напоминают мне злодеев из японских игр.
есть в них что-то неестественное.
От оленя тут только его жопа, которая у этого шиза почему-то оказалась лицом.
Оно как будто сбежало с Гендербага 2077, там таких небинарных "транс-оленей" тонны. Польские, красные питухи точно будут в восторге от этой игры!
Олени красивые создания. А это чмо обыкновенное.
"Небинарный транс-олень"... это что за покемон?
Ахаха, ахаха
Понятно всё больше игр с повесточками, ну и пускай сами в них играют, по итогу игра просто в продажах провалиться, по итогу от фебл ничего не осталось кроме названия.
Что он олень в этом сомнений нет, остальное уже не имеет значения.
Комменты хороши, зараза, рекомендую!
Так вроде же со шрека брали образ, не?
Увидев заголовок, я подумал, что это высмеивание трансов, но почитав, понял, что это не высмеивание, а лучше было бы оно
Потом еще удивляться будут, что игроки посчитали проект тупым гвном тупого гвна и разработка не окупилась... ha-ha classic.
ну с учетом того, что в ф3 можно было романсить усатых мужиков, будучи мальчиком, не удивительно, что в этой пойдут еще дальше, будет гг без пола и гендерфлюидный. сегодня так, завтра этак. мерзко, вместо сказки тебе пихают абы что.
ну с учетом того, что в ф3 можно было романсить усатых мужиков, будучи мальчиком, не удивительно, что в этой пойдут еще дальше, будет гг без пола и гендерфлюидный. сегодня так, завтра этак. мерзко, вместо сказки тебе пихают абы что.
Читаю комментарии и удивляюсь тому, сколько же тут завистников, которые никогда не станут героями игр, тем более небинарными транс-оленями.
Вот читаю комменты и не понимаю, все по канону Fable 2, там же было зелье смена пола))
А как смена пола связана с небинарными транс-оленями?
Зельем смены пола небинарного транс-оленя xDDD
Всё правильно: сказачному существу самое место в сказке.
Сказка стала реальностью)
Я охреневаю от этого псевдо-комьюнити фейбла, хейтите игру за транса, но начиная с первой части можно было сделать гг транса и никто не ныл
Так создатели игр сами говорят про кого игра, потом на это и начали обращать внимание.
Транса там нельзя было сделать, а можно было сделать трансвестита