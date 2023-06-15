Fable 4 TBA
8.4 183 оценки

Пользователи думают, что прототипом героини трейлера Fable послужил сотрудник студии небинарный "транс-олень"

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butcher69
Новости

Перезагрузка Fable была впервые анонсирована в 2020 году после того, как поклонники серии не видели новой игры в серии с 2010 года. Это казалось слишком хорошим, чтобы быть правдой, но игра была продемонстрирована еще раз на Xbox Games Showcase 2023 года. И на этот раз нам продемонстрировали кадры на движке игры, а не просто тизер с названием.

Но многих зрителей оттолкнула внешность главной героини показанного трейлера, так как они посчитали ее чересчур непривлекательной. По мнению недовольных, выбор такого персонажа для демонстрации проистекает из woke-культуры.

Через чур внимательные и глазастые пользователи обратили внимание, что героиня очень похожа на одного из разработчиков новой Fable - небинарного "транс-оленя" и дизайнера уровней для будущей игры Уиллоу Морриса. По их мнению сходство просто налицо. Но это всего лишь догадки.

Fable планируется к выходу в неназванную дату на PC и Xbox Series X|S

Индустрия
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Комментарии: 39
Ваш комментарий
Magistros

Ну почему всего каких-то 20 лет назад этого шизоида, без лишних слов, просто закинули бы в дурку, а теперь с него срисовывают игрового персонажа.
За что на нас так разозлились Боги Олимпа?

20
Taicho

Вполне в духе греческих богов - за абсолютно любую малую провинность наслать безумие.

3
TAPAKAH222
За что на нас так разозлились Боги Олимпа?

Согласно мифу, однажды Актеон во время охоты случайно подошёл к месту, где Артемида купалась со своими нимфами в реке. Вместо того чтобы в священном страхе удалиться, он, зачарованный, стал наблюдать за игрой, не предназначенной для людских глаз[5]. Заметив охотника, разгневанная богиня превратила его в оленя, который попытался убежать, но был настигнут и разорван 50 охотничьими собаками самого Актеона. Это было на склоне горы Киферон.

0
Magistros TAPAKAH222

Опять ты?
Ну что ж, у меня плохие новости, кажется он выжил.

1
Demilich07

Потому что Злу надо было давать отпор сразу как только оно подняло голову и его начали изображать как допустимую норму; еще тогда, когда в DA:Origins добавили gayromance. Но вместо этого все были такие: "но это же только опционально!" Ну и вот - теперь это НЕопционально. Это буквально дегенераты, психически больные ошибки природы, в которых сломаны созданные эволюцией биологические механизмы, отрицающие единственный данный нам эволюцией/богом способ размножения и могущие пополнять свои ряды только ломая психику еще здоровым людям. поэтому делать они это будут неограниченно - пока нормальные люди на планете не закончатся,ну или пока их не остановят.

0
Kazerad

Блевотная блевотня, не знаю что ещё можно сказать.

8
DavieDzhons

Вот это поворот! А где рога? Олень же вроде.)))

7
Kamishini1993

Рога за предзаказ

6
Monk78 Kamishini1993

Убил)))))

0
Папка Дженнаты Ортеги

Б... Куда мы катимся...

7
deusMarshall
5
HovArtS

Ну вот ежели они ублажают всех этих убогих, то пусть эти убогие им кассу и делают. Если разработчики продолжают гнуть свою линию с повесткой, значит деньги стабильно капают. Вот и вопрос назревает, неужели натуралам не надоело смотреть на всё это? Разок-другой "побрить" этих "активистов" с продажами и потом пусть думают для какой аудитории контент делать. Я лучше свои кровные потрачу на Японские игры, там хоть бабы нормальные, а этот трансвеститский кал на лопате пусть сами жрут

4
Taicho

В принципе подходит под шутку, что английские девушки все страшные.

3
Stivo_Stivo

АХахах)) А они говорят, что это всего лишь стереотипы, а сами выдают вот это "чудо-оленя"

0
hpi

А то это олень, ну теперь всё понятно.

2
Озверин

почему-то такие "небинарные личности" напоминают мне злодеев из японских игр.
есть в них что-то неестественное.

Спойлер
2
SpaceyTurkey

От оленя тут только его жопа, которая у этого шиза почему-то оказалась лицом.

2
Авраам Линкольн

Оно как будто сбежало с Гендербага 2077, там таких небинарных "транс-оленей" тонны. Польские, красные питухи точно будут в восторге от этой игры!

2
Kasarkin

Олени красивые создания. А это чмо обыкновенное.

2
dongak

"Небинарный транс-олень"... это что за покемон?

1
Аристов--Черный
небинарный "транс-олень"
1
-zotik-

Ахаха, ахаха

1
kotasha

Понятно всё больше игр с повесточками, ну и пускай сами в них играют, по итогу игра просто в продажах провалиться, по итогу от фебл ничего не осталось кроме названия.

1
GraF68ru

Что он олень в этом сомнений нет, остальное уже не имеет значения.

1
Amsix

Комменты хороши, зараза, рекомендую!

1
МАХАН МАХАНОВИЧ

Так вроде же со шрека брали образ, не?

0
Slow Slade Snow Snake

Увидев заголовок, я подумал, что это высмеивание трансов, но почитав, понял, что это не высмеивание, а лучше было бы оно

0
FlyRazer

Потом еще удивляться будут, что игроки посчитали проект тупым гвном тупого гвна и разработка не окупилась... ha-ha classic.

0
ZackSnyder

ну с учетом того, что в ф3 можно было романсить усатых мужиков, будучи мальчиком, не удивительно, что в этой пойдут еще дальше, будет гг без пола и гендерфлюидный. сегодня так, завтра этак. мерзко, вместо сказки тебе пихают абы что.

0
ZackSnyder

ну с учетом того, что в ф3 можно было романсить усатых мужиков, будучи мальчиком, не удивительно, что в этой пойдут еще дальше, будет гг без пола и гендерфлюидный. сегодня так, завтра этак. мерзко, вместо сказки тебе пихают абы что.

0
TAPAKAH222

Читаю комментарии и удивляюсь тому, сколько же тут завистников, которые никогда не станут героями игр, тем более небинарными транс-оленями.

-2
Sailor M00N

Вот читаю комменты и не понимаю, все по канону Fable 2, там же было зелье смена пола))

-5
Inqnaspan

А как смена пола связана с небинарными транс-оленями?

2
Monk78 Inqnaspan

Зельем смены пола небинарного транс-оленя xDDD

0
TAPAKAH222

Всё правильно: сказачному существу самое место в сказке.

-5
-zotik-

Сказка стала реальностью)

0
QuietisticVirgil

Я охреневаю от этого псевдо-комьюнити фейбла, хейтите игру за транса, но начиная с первой части можно было сделать гг транса и никто не ныл

-10
МАХАН МАХАНОВИЧ

Так создатели игр сами говорят про кого игра, потом на это и начали обращать внимание.

-2
-zotik-

Транса там нельзя было сделать, а можно было сделать трансвестита

0